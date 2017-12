TRIOMF ESCLATANT DE LA REPÚBLICA A LES URNES

L'associació Hablamos Español portarà aquest divendres al centre comercial Illa Diagonal de Barcelona la seva campanya de recollida de firmes "perquè cap hispanoparlant no sigui discriminat a Catalunya ni en cap lloc d'Espanya". Es tracta del segon acte de recollida de firmes de la campanya després del celebrat a Madrid el 8 de desembre, quan van recollir-se 30.000 firmes de suport, ha informat l'entitat en un comunicat.

L'objectiu és aconseguir 500.000 firmes en set mesos perquè la seva proposta de llei de llibertat d'elecció lingüística sigui tramitada com a Iniciativa Legislativa Popular (ILP) al Congrés dels Diputats. La proposta de llei busca garantir que tots els nens d'Espanya podran estudiar en espanyol i "que els hispanoparlants de totes les comunitats autònomes tinguin els mateixos drets lingüístics".

Es vol que cap hispanoparlant no vegi "restringida la lliure circulació pel territori del seu país per raó de llengua, perquè podrà escolaritzar els seus fills en espanyol i no tindrà limitat el seu accés a un lloc de treball, ni haurà de suportar cap altra trava lingüística" en les comunitats autònomes amb dues llengües oficials.

La campanya a Barcelona se celebrarà d'11 a 20 hores en una carpa en la qual hi haurà representants de les entitats catalanes que col·laboren amb Hablamos Español i comparteixen els objectius de la campanya, com Societat Civil Catalana, Associació per la Tolerància, Impuls Ciutadà, Assemblea per una Escola Bilingüe, D'Espanya i Catalans, Periodistes Pi i Margall, Somatemps, Centre Lliure d'Art i Cultura, Concòrdia Cívica, Professors pel Bilingüisme, Espanyols corrents i el sindicat Ames.

La presidenta de l'entitat, Glòria Llac, persegueix estendre el projecte per tot Espanya: "Es tracta d'un problema de drets civils, amb grans implicacions afectives, i que afecta l'educació dels nostres fills, la nostra llibertat, el nostre país."

