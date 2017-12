TRIOMF ESCLATANT DE LA REPÚBLICA A LES URNES

Un article publicat avui a El Punt Avui recorda que Felip V va manar perseguir qui portés algun llaç o cinta de color groc. Segons l'article d'Antoni Muñoz el dia de Sant Jordi de 1705 el virrei a la cort de Madrid informà que : “El anhelo con que se esperan las armadas enemigas, a que estos naturales llaman la Redención, y los capuchinos a los ingleses, y la demostración de haberse celebrado el día de San Jorge, nombre del príncipe de Darmstadt, con ponerse más de dos mil personas de esta ciudad la divisa de una cinta amarilla en el sombrero, que es el color del príncipe, como lo han ejecutado en la de Vique.”

Davant d'aquest fet el dia 28 de maig Felip V va manar publicar un ban castigant amb pena de mort qui portés algun llaç o cinta de color groc tal com s'explica a l'article de Muñoz: "El primer penjat per portar cinta groga ho va ser tres dies després de publicat el ban: “El día 31, se aorcò un paysano por llevar un listòn amarillo en el sombrero.” També el 19 de juny es van executar dos veïns de Molins de Rei: “Mandò Velasco ahorcar a dos Moços de Molins de Rey por hallarles fuera de la ciudad, y llevar cintas amarillas, y a dos muchacos mandò passar bajo la horca”. Va fer passar dos nois per sota dels dos executats, que serien parents d’ells, era una mesura despietada i difícil d‘imaginar en un cap assenyat.".

Un altre cas semblant que ja havia estat documentat en un article publicat fa dues setmanes a la pàgina web del Memorial 1714 va passar el 27 d'agost quan es va executar a dos miquelets per portar llaços gorcs “… de estos el uno hera de Barzelona y el otro de Vique, y haviendomelos trahido a las onze de la mañana, a las seis de la tarde ya estaban ahorcados, y colgados al pescuezo sus sombreros con las zintas amarillas…” .

Així doncs sembla que la "guerra contra els llaços grocs" ve de lluny. De Felip V a Felip VI.

