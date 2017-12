TRIOMF ESCLATANT DE LA REPÚBLICA A LES URNES

L’Asociación de Juristas Catalanes Llibertats ha determinat que una eventual investidura telemàtica de Carles Puigdemont com a president de la Generalitat no és possible amb la legislació vigent. El president de la plataforma, Pere Lluís Huguet, ha afirmat que, després d’haver fet una anàlisi, “jurídicament i amb la legislació no existeix possibilitat legal alguna d’una investidura telemàtica” i ha afegit que els parlaments català i basc són els “dos únics” a l’Estat espanyol “que no disposen de vot telemàtic, en no establir-ho el seus reglaments”. En un comunicat, l’associació de juristes diu que la LOREG estipula que la credencial de diputat electe pot ser recollida davant la Junta Electoral pel representant de la candidatura sense que sigui necessària la presència de l’electe.

En canvi, a Catalunya, l’article 23 del Reglament del Parlament estableix que l’adquisició de la condició de diputat “exigeix la presentació al Registre de la credencial expedida per l’òrgan corresponent de l’Administració electoral i prometre o jurar respectar la Constitució espanyola i l’Estatut d’Autonomia”. Segons Llibertats, es tracta d’actes “de caràcter personalíssim, que no poden ser delegats” i que “requereixen la presència de qui ha d’efectuar-los”. La plataforma recorda també que l’article 67 de l’Estatut estableix que “per poder ser candidat a la presidència de la Generalitat s’ha d’haver adquirit, amb anterioritat a la sessió d’investidura, la condició de diputat”.

El fet de no tenir el vot telemàtic regulat, afegeix el comunicat, fa que “cap diputat, amb la legislació vigent, pugui votar telemàticament a Catalunya” i recorda que “únicament l’article 93 permet la delegació de vot en un altre diputat en els supòsits de maternitat, paternitat o incapacitat”. Llibertats encara veu més problemes en la investidura telemàtica fent referència a l’article 4 del Reglament, “segons el qual els diputats tenen l’obligació d’assistir als debats i a les votacions del ple”. Això fa “inviable no només qualsevol investidura telemàtica del president de la Generalitat, sinó també l’exercici telemàtic de les funcions de diputat”.

Informa:ELMON.CAT (28-12-2017)