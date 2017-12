TRIOMF ESCLATANT DE LA REPÚBLICA A LES URNES

El secretari d'Estat per a les administracions territorials i artífex del 155, Roberto Bermúdez de Castro, ha assegurat aquest dijous en una entrevista a Ràdio Huesca que "això de TV3 i Catalunya Ràdio és una vergonya". "Per culpa en gran part de la informació que han estat rebent - els catalans- de mitjans públics pagats per tots", ha assegurat, "molts pensen que la única sortida és que hi hagi un país independent, i tothom sap que això és inviable".

Bermúdez de Castro ha lamentat, a més, que "a Catalunya Ràdio, la presentadora estrella, Mònica Terribas, assenyalés on eren les patrulles de la Guàrdia Civil" l'1 d'octubre: "I no passat res. La gent la segueix escoltant". El secretari d'Estat ha dit, a més, que "existeixen aplicacions mòbils que assenyalen comerços que no rotulen en català, i la societat ho admet". Bermúdez de Castro també ha explicat que els partits independentistes "diuen que no acaten l'article 155, però ho accepten de vuit a tres per poder cobrar a final de mes", en referència als directors generals is secretaris generals tècnics de l'administració pública.

Admet que "es van forçar les coses" en la devolució dels béns de Sixena

Sobre la devolució dels béns de Sixena, Bermúdez de Castro ha admès que "es van forçar algunes coses de manera innecessària". El secretari d'Estat, nascut a Osca, ha assegurat que les obres "haguessin tornat tard o d'hora": "podrien haver vingut uns dies després i no hagués passat res. Crec que es van precipitar les coses innecessàriament", ha sentenciat.

Informa:ARA.CAT (28-12-2017)