TRIOMF ESCLATANT DE LA REPÚBLICA A LES URNES

Els veritables delictes d'odi que exerceixen els unionistes queden impunes davant la frustració catalana. És el cas de Cristina Mendijon, que ha rebut dos atacs a la seva maleta en dos viatges que ha usat la companyia Norwegian. La primera vegada va ser de Barcelona a Oslo i la segona de la capital catalana a Goteborg.

"Tot apunta que el responsable d'aquests actes catalanofòbics han estat perpetrats per un treballador de la companyia Norwegian que treballa a l'aeroport de El Prat". Així ho explica Cristina Mendijon, una catalana que porta a la seva maleta un llaç groc i, amb el mateix color, la paraula Catalunya. Les dues vegades que ha usat aquesta companyia la maleta li ha estat retornada, un cop facturada, en mal estat. La primera, un vol de Barcelona a Oslo, li van escriure "mierda" al costat del llaç. A la segona, un vol de Barcelona a Göteborg (Suècia) que es va produir ahir, li han intentat esborrar el llaç groc i Catalunya, també les inicials "CAT" i l’estelada que va pintar, tal com ella mateixa ho descriu, "amb algun punxó" li han ratllat i destrossat la maleta. Els seus fills havien fet altres dibuixos.

Cristina narra a directe!cat que ha posat una denúncia a la companyia de baix cost noruega i com un acte d'odi. La resposta de Norwegian ha estat "prendre la queixa amb prioritat, ja que els hi he dit que és odi a la meva persona". També es mostra "molt dolguda" perquè la seva maleta, de la marca Samsonite, la té des de fa 16 anys i "ha viatjat fins i tot a la Xina i la Índia i mai li ha passat res".

AENA se'n renta les mans

La companyia espanyola que gestiona El Prat ha volgut exculpar-se de les accions produïdes, molt probablement per la reincidència, a l'aeroport, al·legant que la gestió de les maletes és responsable de cada companyia aèria.

Així ha quedat la seva maleta:

Informa:DIRECTE.CAT (28-13-2017)