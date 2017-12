TRIOMF ESCLATANT DE LA REPÚBLICA A LES URNES

Junts per Catalunya ha posat damunt la taula la possibilitat que Carles Puigdemont sigui investit president de la Generalitat amb vot telemàtic, fet que permetria que el president romangués a Brussel·les i evités de ser detingut en trepitjar territori de l’estat espanyol. Avui mateix, Carlos Carrizosa (Ciutadans) ha advertit que aquesta possibilitat era il·legal i que no ho permetrien.

No obstant això, hi ha una possibilitat: la reforma exprés del reglament del parlament. Amb aquest procediment, Junts pel Sí i la CUP volien aprovar les lleis del referèndum i de transitorietat jurídica, però l’oposició va recórrer contra la reforma del reglament al Tribunal Constitucional espanyol (TC), que la va suspendre cautelarment. Ara bé, a final de novembre el TC va sentenciar que la reforma era constitucional i que calia incloure el dret d’esmenes dels grups parlamentaris.

Així doncs, es podria tramitar la proposta del vot telemàtic per la via de màxima urgència una vegada constituït el parlament. La sessió constitutiva pot fer-se, com a molt tard, el 23 de gener, i en aquest cas la sessió d’investidura seria, a tot estirar, el 6 de febrer. Si el candidat a la presidència no fos elegit, hi hauria un termini de dos mesos més abans de la convocatòria automàtica de noves eleccions.

El vot telemàtic també permetria que els partits independentistes conservessin la majoria absoluta en totes les votacions, atès que actualment hi ha tres diputats electes empresonats i cinc exiliats a Brussel·les. Una altra opció seria una reforma exprés del vot delegat, que actualment està limitat a casos de maternitat, paternitat i malaltia.

