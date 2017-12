TRIOMF ESCLATANT DE LA REPÚBLICA A LES URNES

El diputat d’ERC al congrés espanyol, Gabriel Rufián, ha plantejat les últimes hores que els republicans puguin cedir un diputat a la CUP perquè els anticapitalistes tinguin un grup parlamentari propi a la cambra. Aquest matí, el diputat anticapitalista Vidal Aragonés ha dit a La Sexta que veu ‘lògic’ que se’ls ofereixi un diputat per a tenir grup propi perquè ‘els votants independentistes no entendrien que no hi hagués aquest element tenint en compte les renúncies i sacrificis que ha fet la CUP aquests últims mesos’.

No obstant això, aquesta opció no és possible. Fonts dels lletrats del Parlament de Catalunya han explicat a VilaWeb que el reglament de la cambra catalana impedeix que ERC cedeixi un diputat a la CUP. L’article 26 recull que ‘per cada partit, federació o coalició electoral només es pot constituir un grup parlamentari’. Aquest apartat impediria també que, a més de dividir els diputats en diversos grups, se’n cedissin a altres partits. En canvi, al congrés i al senat espanyol sí que poden haver-hi cessions de diputats per a formar grups propis.

Quins avantatges té un grup parlamentari?



Per a tenir un grup parlamentari cal, almenys, tenir cinc diputats. La CUP va obtenir-ne quatre a les eleccions del 21-D i en teoria ha de compartir el Grup Mixt amb el PP. Això implica que s’han de repartir el temps d’intervenció i que han de compartir espais al parlament.

Ara bé, segons l’article 30 del reglament del parlament tres diputats de la mateixa llista electoral poden formar un sub-grup parlamentari. Aquesta opció permetria a la CUP de crear-ne un per a assistir a la junta de portaveus, exercir les iniciatives legislatives, preguntar al president i al govern en la sessió de control i assistir a les comissions parlamentàries, d’acord amb els altres sub-grups. En aquest cas, d’acord amb el possible sub-grup que formi el PP.

Menys diputats, menys diners



Les subvencions que reben els grups parlamentaris també depenen del nombre de diputats que aquests tenen. En l’anterior legislatura el PP va acumular 1.334.940 euros, lleugerament per sobre dels cupaires, amb un diputat menys i 1.235.400 de subvenció.

Ara tots dos rebran menys diners, especialment el PP, ja que el fet de no tenir grup parlamentari propi, també penalitza. Per exemple, el PP, estarà inclòs en la forquilla de 0-4 diputats i rebrà 10.000 euros mensuals. La CUP, en canvi, dins de l’interval 5-14, en rebrà 20.000.

