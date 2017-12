TRIOMF ESCLATANT DE LA REPÚBLICA A LES URNES

El govern espanyol aprovarà en el Consell de Ministres d'aquest divendres una pròrroga dels pressupostos de la Generalitat per al 2017. D'aquesta manera, el Govern que s'acabi configurant després de les eleccions del 21-D heretarà els comptes que va confeccionar el Departament d'Economia d'aleshores, liderat per Oriol Junqueras, per a l'any que ara s'acaba. Així ho ha explicat el secretari d'Estat per a les Administracions Territorials i executor del 155, Roberto Bermúdez de Castro, en una entrevista a la Televisió d'Aragó.

Bermúdez, de fet, ja va apuntar en aquesta direcció a la Comissió General de les Comunitats Autònomes i Constitucional que va tenir lloc el dia 4 de desembre al Senat, però aquest dijous ha anunciat que l'aprovació tindrà lloc aquest mateix divendres, que, de fet, és l'últim dia feiner abans que s'acabi l'any. En aquella ocasió, l'executor del 155 ja va defensar la pròrroga com una manera de garantir la continuïtat en la gestió dels serveis públics.

A finals de juny, el Govern ja va anunciar que no elaboraria pressupostos per a l'any vinent a l'espera del resultat del referèndum previst per a l'1 d'octubre i, per tant, ja es preveia començar el 2018 amb una pròrroga pressupostària que després podria ser substituida per uns uns comptes nous.

Les pròrrogues pressupostàries, de fet, són un mecanisme habitual quan s'acaba l'any i no hi ha preparats uns nous comptes o quan l'executiu no té prou suports al Parlament per tirar-los endavant, com ja va passar l'any 2016 quan no va aconseguir els vots de la CUP. Ara bé, aquest és el primer cop que el govern espanyol prorroga els comptes de la Generalitat, i ho fa per mitjà de l'aplicació de l'article 155 de la Constitució, amb el Govern destituït.

L'extensió dels comptes per al 2018 coincideix amb la renovació de la intervenció dels comptes catalans per part del Ministeri d'Hisenda, dirigit per Cristòbal Montoro, que, tot i que va començar per controlar que no hi hagués partides destinades a l'1-O, continuarà amb l'entrada de l'any nou. Així es va acordar el 21 de desembre a la Comissió Delegada del Govern espanyol per als Assumptes Econòmics, ja que passat el 31 de desembre quedava sense efecte l'acord previ que permetia aquesta intervenció.

