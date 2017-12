TRIOMF ESCLATANT DE LA REPÚBLICA A LES URNES

El Ministeri d’Hisenda reclama a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals 167 milions d’euros per l’IVA de les subvencions de la Generalitat entre els anys 2015 i 2017. En aquest context, TV3 es veu en un moment molt delicat.

Com a conseqüència d’un canvi en la llei del pagament de l’IVA, la cadena es troba davant una situació econòmica molt negra. Ara es veu obligada a retallar encara més, de manera que tota la programació queda “molt afectada”.

Aquest dimecres avançàvem que Tarda Oberta seria la primera baixa; s'elimina de la graella el programa de Ruth Jiménez i Vador Lladó i els substitueix Helena Garcia Melero. Ara ha estat el director de TV3, Vicent Sanchis, qui ha volgut parlar-ne.

Ho ha fet en una entrevista a Versió RAC1, en la qual ha confirmat que el magazín de la tarda posa punt final: “Comencem per Tarda oberta, però seguiran produccions associades i pel·lícules comprades perquè tenim trenta milions menys”. El canvi es farà gradualment, i es notarà més a partir del març i l’abril: “Es notarà en gairebé tota la programació externa i en programes de màxima audiència. Perquè els programes de principis d’any ja els tenim tancats i són contractes irreversibles”.

“Tot plegat ens deixa en una situació terrorífica”, ha assegurat Sanchis. Ha volgut tranquil·litzar una mica, per això, en assegurar que no tot és tan dolent com sembla: “Els canals de TV3 estaran molt afectats. No tenim previst tocar-los perquè no tenen una gran despesa. Però no descartem res. La televisió del 2018 no serà igual. No podem fer-la si no aconseguim ingressos extres. La gent no sap en quina situació està TV3. Ho posem negre, però no tan negre per tancar TV3.”

El director demana que un nou Govern de la Generalitat hi destini una partida extraordinària, però no creu que acabi duent-se a terme: “Si això no se soluciona, la situació pot anar molt pitjor. No és una història fàcil, pot arribar a ser molt amarga. Ens estan fent pagar el que volen fer-nos pagar, un pecat que ens atribueixen. S'estan justificant maniobres com l'IVA per debilitar aquells mitjans que volen dèbils (...). Aquest canvi de criteri en l’IVA destrueix la programació de TV3 i pot arribar a ensorrar el sector audiovisual de Catalunya”, ha afirmat .

