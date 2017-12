TRIOMF ESCLATANT DE LA REPÚBLICA A LES URNES

En Joaquim Delgado i la Rosa Olivella van anar el dissabte dia 16 a l’acte organitzat en record i suport dels quatre presos polítics que va organitzar Cristians per la Independència a l’església de Sant Felip Neri de Barcelona. Allà es van repartir les postals de Nadal destinades als presos que, editades per El Punt Avui en col·laboració amb Cristians per la Independència, també es van repartir amb aquest diari el diumenge dia 17. La Rosa va escriure les postals per al vicepresident Junqueras, el conseller Forn i els Jordis i les va enviar dimarts (dia 19). L’endemà, Correus li retornava la postal dirigida al conseller Forn. “No sabem perquè ens la van retornar”, diu la Rosa. El seu marit, en Joaquim, busca explicacions i recorda que ell, durant el franquisme, va estar vigilat. “També ens ha passat una cosa estranya: aquestes eleccions vam rebre la propaganda electoral de tots els partits menys la del president, la de Junts per Catalunya”, diu.

També li han retornat dues de les quatre postals que va enviar, aquestes adquirides amb El Punt Avui del diumenge, en Miquel Fuster. “Les vaig posar totes quatre a la bústia i el dia 20 me’n van tornar dues, sense cap explicació”, diu. En Miquel admet que primer “vaig pensar malament; estava convençut que aquests de Correus quan van veure que eren cartes per als presos van decidir boicotejar-les. Però ara he vist que potser aquests dies de tanta feina i amb tants contractes eventuals de pocs dies potser el que ha passat és que algun dels treballadors s’ha confós... Com que a sota del destinatari s’hi havia de posar obligatòriament les dades del remitent, és fàcil que amb la feinada que deuen tenir aquests dies s’hagin confós”. “Passen coses i a Europa estan al·lucinant”, assegura. Casat amb una danesa, Fuster assegura que “Europa està veient el que fa Espanya; aquestes coses allà són inconcebibles i cada cop tenim més simpaties. Ara mateix, uns coneguts han vingut de Brussel·les i allà estan totalment pendents de nosaltres. A Espanya se li acaba el crèdit”, assegura. Les postals que vaig enviar? Doncs per felicitar-los per Nadal i dient-los que els esperem. De fet, els volia posar coses molt fortes però vaig pensar que si posava el que realment pensava hagués tingut problemes”, explica en Miquel.

La Margarita Barjau, membre de la comissió per la Dignitat, és una activista de tota la vida. I constant. Des que van empresonar els Jordis que cada dia els ha escrit una carta llarga, o una nota o bé una postal, o els ha dibuixat una aquarel·la “perquè m’agrada molt dibuixar”. Quan van empresonar els consellers Quim Forn, Oriol Junqueras, Jordi Turull, Josep Rull, Carles Mundó, Raül Romeva i les conselleres Dolors Bassa i Meritxell Borràs va fer el mateix. “Ni que sigui una noteta petita. S’ho mereixen”, assegura. Explica que totes les notes i les cartes i un número de la Grossa per a cadascun d’ells les va enviar en un sobre tancat. “El dia que vaig enviar les postals de Nadal del diari i Cristians per la Independència als que queden a la presó, els Jordis, en Forn i en Junqueras... me les van tornar”, denuncia. Barjau va enviar les postals el mateix dia que van ser repartides “perquè tinc segells de sobres”, i diu que l’endemà les tornava a tenir a la bústia. Algú podria pensar que al darrere d’això hi ha “la mala fe d’algun empleat”.

Com la Margarita, en Miquel, la Rosa i en Joaquim, a la centraleta del diari han trucat altres persones a les quals els ha passat el mateix: l’Antoni Castañero, en Miquel Rius, en Joan Puigbó i d’altres. Els seus casos quedaran com a “misteris sense resoldre” perquè a Correus aquestes devolucions no se les expliquen. Asseguren, en tot cas, que és impossible que hagi estat per motius ideològics per part d’algun funcionari, segons ha dit un responsable de comunicació de Correus a Barcelona, que diu que a la postal retornada hi hauria d’haver escrit el motiu de la devolució. Són uns cassos puntuals sobre un gran gruix de més de 130.000 postals reparyides.

Susanna Barreda, esposa de Jordi Sánchez, va explicar en una entrevista a El Punt Avui Televisió que el seu marit li ha dit més d’un cop que “les cartes m’han salvat”. En rep unes 200 cada dia.

