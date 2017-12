TRIOMF ESCLATANT DE LA REPÚBLICA A LES URNES

La intervenció de la Generalitat per part del govern espanyol del PP amb l’aplicació de l’article 155 de la Constitució també atura el pla de foment del català als jutjats. En concret, s’ha acabat el pla pilot ideat pel Departament de Justícia, que Carles Mundó encapçalava, en què es donava un complement de 14 euros a cada advocat del torn d’ofici que presentava un escrit redactat en català al jutjat. Aquest pla era una mesura més per intentar traslladar als jutjats la realitat catalana, perquè no es respecta ni el bilingüisme en vigor, perquè menys del 10% de les sentències són redactades en català, llengua no obligatòria per a jutges ni fiscals, perquè són d’un cos estatal. Cap a 1.500 advocats es van inscriure en el programa fins a la fi de l’octubre passat.

El Consell de l’Advocacia Catalana, en una circular interna, ha informat els seus col·legiats que el pla de foment del català venç el 31 de desembre i que “com que no hi ha possibilitat de prorrogar-lo perquè la decisió actualment correspon al Ministeri de Justícia en aplicació de l’article 155, aquest pla deixa de ser vigent a partir de l’1 de gener de 2018”, mentre s’espera que el nou govern de la Generalitat pugui reprendre’l. En la carta als col·legiats, el consell hi afegeix que “defensarà la possibilitat d’elaborar i signar un nou acord amb el Departament de Justícia amb un pla pilot semblant”, motiu pel qual espera poder-los informar d’una nova proposta “a partir del febrer de 2018”. Amb aquesta esperança, hi precisa que si hi ha un nou pla donarien d’alta els qui ja estan inscrits en el pla de 2016/17.

A més dels advocats, el Departament de Justícia ofereix classes de català a tot el personal que treballa als jutjats i enguany hi va afegir un mòdul de pràctiques al mateix jutjat.

LA XIFRA

14 euros pagava el Departament de Justícia per cada escrit en català presentat per un advocat d’ofici al jutjat.

Informa:ELPUNTAVUI.CAT (29-12-2017)