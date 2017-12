TRIOMF ESCLATANT DE LA REPÚBLICA A LES URNES

L’Argentina és una de les seleccions amb què treballa la Federació Catalana de Futbol per a disputar un amistós el maig o juny. Ho va reconèixer a ‘El Club de la Mitjanit’ de Catalunya Ràdio Andreu Subies, president de la federació. Segons va dir, el model del tradicional partit nadalenc de la selecció catalana està esgotat i treballen amb la idea d’organitzar un partit a la primavera aprofitant que diverses seleccions es prepararan a Europa per al Mundial de Rússia. Enguany el partit nadalenc ja no s’ha jugat.

‘Les dates eren cada vegada més complicades per la càrrega de partits i el descans obligatori de molts jugadors’, va dir Subies. Va admetre que amb el canvi de data, però, esperen que puguin participar tots els jugadors. En aquest sentit, segons que va explicar Subies moltes federacions de futbol d’altres continents han obert la porta de disputar un partit contra Catalunya depenent de si es classifiquen o no pel Mundial de Rússia. En aquest cas, vindrien a Europa amb antelació per a preparar-se i podrien jugar el partit amistós.

Sobre la proposta concreta que sigui l’Argentina, ja classificada pel Mundial, qui s’enfronti a Catalunya, Subies va reconèixer que ja hi ha hagut contactes amb la federació: ‘És una de les possibilitats, amb totes les dificultats. Està dins de les converses i de les possibilitats de seleccions que vindran a Europa al maig’. En aquest cas, el president de la Federació Catalana de Futbol espera que el partit es pugui jugar al Camp Nou i amb la majoria de jugadors argentins.

Problemes pel fet de no ser una selecció oficial

Subies va reconèixer que el problema més gran per a organitzar els amistosos és el fet que Catalunya no sigui una selecció oficial. ‘Ens costa sobretot pel rival, qualsevol selecció internacional té les dates compromeses amb altres seleccions amb molt de temps d’antelació’, va dir. A més, va apuntar problemes econòmics per assumir els costos d’organitzar els partits, que segons va dir en els darrers anys no es cobrien. ‘Organitzar tot el partit pot costar entre dos-cents i tres-cents mil euros’, va dir.

