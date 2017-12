TRIOMF ESCLATANT DE LA REPÚBLICA A LES URNES

El govern espanyol ha comunicat avui que per l'aplicació de l'article 155 deixa sense subvenció les comunitats catalanes a l'exterior i que no pagarà res, segons ha denunciat la Federació Internacional d'Entitats Catalanes (FIEC). L'ordre l'ha donada el Ministeri d'Afers Exteriors.

Segons la FIEC, la decisió del govern espanyol afectarà casos delicats, com el dels 200 catalans de Cuba, que no cobraran un ajut assistencial "necessari per sobreviure". Calculen que ha quedat pendent de cobrar 1 milió d'euros, en alguns casos avançats en part per membres de casals catalans.

Entre els conceptes que han quedat sense subvenció hi ha tots els professors de català, tots els serveis interns, l'assistència a catalans acabats d'arribar i tots els serveis de projecció exterior de la cultura catalana, així com la xarxa d'acollida.

Segons la Federació, Catalunya és l'única comunitat que no rebrà aquestes subvencions.

Informa:ELNACIONAL.CAT (29-12-2017)