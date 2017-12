TRIOMF ESCLATANT DE LA REPÚBLICA A LES URNES

El secretari d’Economia, Pere Aragonès, ha considerat que la situació pressupostària del 2018 serà de certa ‘normalitat’ perquè es prorrogaran els comptes de la Generalitat. A més, el bloqueig que el govern espanyol va imposar sobre les partides considerades no essencials s’acaba el 31 de desembre. Així, ‘tot el pressupost’ tornarà a ‘estar disponible a partir de l’1 de gener’, a menys que ‘algun dia d’aquests el ministre digui que vol bloquejar alguna cosa’, tal com ha declarat a Catalunya Ràdio. Aragonès ha explicat que ‘no li consta’ que el consell de ministres d’aquest divendres aprovi la pròrroga pressupostària. Ha explicat que, tot i que normalment el Govern aprova un decret de pròrroga en els darrers dies de l’any, aquest cop s’havia acordat amb el ministeri d’Hisenda espanyol que des del Departament d’Economia es donarien instruccions internes de pròrroga, però sense decret.

El secretari espanyol d’Administracions Territorials, Roberto Bermúdez de Castro, va anunciar dijous en una entrevista a Radio Huesca que el Consell de Ministres aprovarà la pròrroga dels pressupostos de la Generalitat per al 2018. El secretari d’Economia de la Generalitat, però, creu que aquestes declaracions poden haver estat una ‘confusió’, perquè ‘la pròrroga pressupostària és automàtica, tal com preveu la Llei de finances de la Generalitat’.

Aragonès s’ha mostrat confiat que la intervenció de les finances ‘desapareixerà’ quan es formi un nou govern de la Generalitat, ja que en aquell moment el 155 també s’aixecarà. En aquest sentit, ha considerat urgent que es formi un nou govern.

Sobre si una solució a la crisi oberta en diverses institucions culturals del país per l’IVA pot ser una injecció de diners de la Generalitat, Aragonès ha manifestat que aquesta és ‘una qüestió de prioritats polítiques i ho ha de decidir el govern de la Generalitat’. ‘Per tant necessitem un govern com més aviat millor’, ha insistit. També ha recordat que els pressupostos del 2017, que ara s’allarguen de cara al 2018, mantenen un aval presentat davant l’Agència Tributària per a empreses que estan afectades per aquest problema, com la CCMA.

Informa:VILAWEB.CAT (29-12-2017)