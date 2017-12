TRIOMF ESCLATANT DE LA REPÚBLICA A LES URNES

Junts per Catalunya (JxCat) segueix pressionant perquè Carles Puigdemont sigui investit president. Un document intern, distribuït entre els diputats electes de la formació, manté que el seu cap de llista “es va sotmetre a unes eleccions il·legítimes” i que “només es pot exigir que l’Estat accepti el resultat”. “Puigdemont serà investit president. L’Estat no ho pot impedir”, afirmen a JxCat, tot afegint que els independentistes no pensen “moure’s del principi democràtic que aquell que ha estat escollit democràticament ha de poder ser investit”.

El mateix document recorda que JxCat deia en campanya que “perquè torni el president, s’ha de votar el president”, i després del 21-D ha quedat clar que “la gent ja ho ha fet”. “El que ha votat la gent no ho pot canviar el Parlament”, afirmen, tot i no detallar en cap moment amb quina fórmula volen investir Puigdemont a distància o aconseguir que pugui tornar de Brussel·les. I és que per a JxCat, el dia 21-D “l’independentisme va guanyar les eleccions i té majoria absoluta”. “El resultat va ser extraordinari. I ho vam fer amb unes eleccions il·legítimes, en un clima d’excepcionalitat, de violència, de presó i d’exili, i de suspensió de les institucions. El president Puigdemont és el gran vencedor de les eleccions”, remarquen per refermar la seva estratègia d’investidura.

En aquest sentit, es mostren segurs que “els catalans no podem acceptar com a normal que no s’accepti el resultat, igual que no va ser normal que ens peguessin per anar a votar l’1 d’octubre”, i que, en qualsevol cas, “els problemes que ha generat l’Estat els ha de resoldre l’Estat”. Així, després de fer una nova crida a “defensar les institucions” des de les forces partidàries de la república catalana, afirmen que “només hi ha un tipus de gent que no vol que Puigdemont sigui investit president: els que no creuen en la democràcia”. Per últim, aprofiten per reclamar al govern espanyol que digui “quin dia pensa anul·lar el 155”.

Informa:ELPUNTAVUI.CAT (29-12-2017)