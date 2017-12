TRIOMF ESCLATANT DE LA REPÚBLICA A LES URNES

Després de mesos de discussió, la nova Oficina Pública de la Llengua Catalana ja està encaminada. Diversos actors del territori han aprovat els estatuts de la futura entitat que reunirà tots els actors públics i privats que treballen per l'educació a la Catalunya Nord.

La presidenta del consell departamental i futura delegada d'aquesta oficina, Hermeline Malherbem, ha explicat que "estarà composta per un consell científic i un col·legi d'associacions" i que "tindrà dues missions principals: la promoció de la llengua catalana en una ambició de polítiques concertades, així com la informalización de les accions culturals. Serà una eina per multiplicar les polítiques de tots al servei del nostre idioma".

Amb base en una enquesta del departament sobre usos lingüístics a la Catalunya Nord, l'Oficina té l'ambició de revertir una tendència bastant desconeguda. I és que, en les últimes dècades, malgrat les accions preses, "la llengua catalana i la seva pràctica han patit un declivi que exigeix la mobilització de tots. Només el 35,4% dels habitants diu saber parlar català. Entre el 0 i l'1,3% usa només català en la vida quotidiana. Entre el 0,6 i el 16,1% fa servir tant el català com el francès i el 34% dels enquestats només utilitza l'idioma quan viatja al sud de la frontera".

Tot i així, però, més del 80% de les famílies vol que els seus fills aprenguin aquest el català a l'escola. Malgrat les dades, doncs, les expectatives dels habitants de la Catalunya Nord parlen per sí soles i, gràcies a la nova Oficina Pública de la Llengua Catalana, són més a prop de fer-se realitat.

Quin pressupost tindrà?

Si bé se celebrarà una primera assemblea general a principis del proper any, l'oficina començarà a treballar amb un pressupost de 267.000 euros amb el suport de la Regió (100.000 euros), el Departament (100.000 euros), la ciutat de Perpinyà (25.000 euros), la universitat (37.000 euros) i el Sindicat Intercomunal per a la promoció de les Llengües occitana i catalana (5.000 euros). A més, la seu se situarà a la Universitat de Perpinyà a l'Edifici A.

Informa:RACOCATALA.CAT (30-12-2017)