TRIOMF ESCLATANT DE LA REPÚBLICA A LES URNES

Junts per Catalunya només contempla la possibilitat de fer president a Carles Puigdemont. Almenys aquesta és la postura ferma que mantenen ara per ara, quan s'han iniciat les reunions i converses entre els partits independentistes per bastir la nova legislatura, en la qual la candidatura del cap de l'executiu, ERC i la CUP es veuen obligats a posar-se d'acord per revalidar la majoria absoluta al Parlament de Catalunya.

La cap de campanya de JuntsxCat , Elsa Artadi, insisteix que el president legítim és Puigdemont i que, amb l'aval inequívoc de les eleccions del passat 21 de desembre, investir qualsevol altra persona implicaria acceptar "el marc mental del 155". En una entrevista en el programa Via Lliure de RAC1, la també número 10 per Barcelona de la llista dels exconvergents, ha situat Oriol Junqueras en el rol de vicepresident -càrrec que ha ocupat en la darrera legislatura en l'executiu de Junts pel Sí-.

Cal recordar que tot just fa una setmana, encara amb ressaca postelectoral, ERC va posar sobre la taula el nom del seu president, empresonat a Estremera i pendent de declarar el proper 4 de gener davant el Tribunal Suprem amb l'esperança de poder sortir en llibertat -els "Jordis" i Forn ho faran l'11-, com a possibilitat per ocupar la cadira del nou cap de l'executiu en cas que Puigdemont no torni de l'exili. JuntsxCat, però, es manté ferm i reafirma que, ara per ara, no té pla B.

"De president de la Generalitat, ja en tenim. El resultat de les eleccions és molt clar. Em semblaria deshonest canviar el nostre discurs una setmana després de les eleccions. La nostra proposta passa perquè continuï Puigdemont i que el vicepresident també es mantingui al càrrec. No tenim voluntat de proposar ningú més que Junqueras com a vicepresident", subratlla Artadi.

Una investidura que pot ser de "diverses maneres"

Preguntada per la complexitat que plana sobre la investidura de Puigdemont, exiliat a Brussel·les i amb la justícia espanyola amb tot a punt per seure'l al banc dels acusats, Artadi ha subratllat que "el reglament dona marge per investir el president de diverses maneres".

Informa:NACIODIGITAL.CAT (30-12-2017)