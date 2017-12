TRIOMF ESCLATANT DE LA REPÚBLICA A LES URNES

El Partit Popular de la Comunitat Valenciana (PPCV) ha anunciat aquest divendres que posarà en marxa una campanya de mobilització a tot el País Valencià perquè les famílies puguen denunciar i posar en coneixement l'existència d'elements catalanistes a les aules valencianes.

L'anunci del que a totes passades sembla una nova cacera de bruixes contra el professorat valencià l'ha fet aquest divendres la portaveu d'Educació del grup popular a les Corts i secretària executiva d'Educació, Beatriz Gascó, qui ha assenyalat que la iniciativa s'engega per l'existència d'un malestar dels pares i "l'onada de casos d'adoctrinament que es van coneixent a la Comunitat Valenciana", indica el PP en un comunicat.

Gascó, a més a més, denuncia que aquest suposat adoctrinament està tenint lloc davant "la mirada còmplice del conseller d'Educació, Vicent Marzà". "És pervers que les úniques notícies que trobem de la Comunitat Valenciana en l'àmbit nacional siguen casos d'adoctrinament", ha afegit. "Marzà no pot fer de la impunitat el seu full de ruta", ha retret qui va ser durant el govern d'Alberto Fabra directora general de política lingüística.

Per tot açò, Gascó ha assenyalat que és "insultant" que "Marzá l'Impassible –malnom amb què defineix el PP el conseller– mire cap a un altre costat cada vegada que coneixem denúncies per adoctrinament a les aules”.

El PP es lamenta que, en lloc d'eliminar els elements catalanistes que segons el partit conservador hi ha als col·legis valencians, "Marzà vol promoure'ls i normalitzar-los".

Detalls d'una campanya organitzada

Gascó ha avançat que el PP "no permetrà que Compromís convertisca les nostres escoles en centres d'ideologia catalanista". Per a evitar-ho, el PPCV articularà una campanya que contempla un seguit de mesures a tot el territori, la finalitat de la qual és que les famílies "puguen denunciar lliurement i sense por a represàlies". La portaveu d'Educació també ha avançat que des del seu partit presentaran una bateria d'iniciatives perquè la Generalitat actue i no s'utilitze les escoles com a "eines d'enginyeria ideològica".

El Partit Popular mantindrà trobades a València, Alacant i Castelló de la Plana amb la comunitat educativa i es realitzaran reunions a les comarques. S'habilitaran vies de comunicació perquè els pares puguen fer arribar al PP les seues queixes i es nomenaran responsables en cada zona perquè servisquen de llançadora amb les associacions de pares amb l'objectiu de conéixer de primera mà la situació i centralitzar les queixes, unes denúncies que es posaran en coneixement de les institucions pertinents per a "posar fi a la manipulació dels nostres fills".

"No consentirem que Marzà convertisca l'Educació en un quiosquet catalanista, i davant la seua passivitat habilitarem els mecanismes necessaris perquè les famílies denuncien", ha assenyalat Gascó.

El Consell "incompleix" totes les lleis existents

Gascó ha advertit que la política educativa del Consell "incompleix i desobeeix" la llei orgànica d'educació, la llei de l'administració local, la que regula la creació de les escoles infantils, l'Estatut d'Autonomia, la Constitució, la llei de l'estatut bàsic del treballador públic i, fins i tot, la llei d'ús i ensenyament en valencià. Per tant, segons el PP, el govern valencià estaria incomplint tota la normativa existent i, a parer de Gascó, ho fa per a "posar en pràctica el que Marzà va escriure en el seu propi blog: 'sense desobediència no hi ha independència'".

Per tot açò, ha lamentat que Marzà "no dóna cap resposta" davant el que el PP considera un episodi més d'adoctrinament a les aules valencianes i li ha recordat que la conselleria "té l'obligació d'actuar davant aquest tipus de situacions".

No obstant això, Gascó ha lamentat que a les denúncies relacionades amb "temes catalanistes" el conseller "aplica el silenci administratiu perquè la ideologia nacionalista campe a pleret pels col·legis valencians, amb total impunitat". Gascó ha recordat que "plou sobre mullat", ja que al País Valencià "no hi ha dia que no ens alcem amb nous casos d'adoctrinament, sense que hi haja cap moviment per part de la conselleria".

Informa:LAVEUPV.COM (30-12-2017)