TRIOMF ESCLATANT DE LA REPÚBLICA A LES URNES

El govern espanyol liquida l'Operació Copèrnic. Milers d'agents de la Guàrdia Civil i la Policia Nacional es van traslladar fins a Catalunya a finals de setembre per impedir la celebració del referèndum d'autodeterminació. Aquest dissabte, més de tres mesos després, els darrers policies espanyols han marxat de territori català.

Els vaixells que han allotjat els agents, actuant com a cases flotants, encara romandran unes hores més en els ports catalans. Segons fonts portuàries citades per Europa Press, el vaixell Azzurra marxarà diumenge a primera hora mentre que el Rhapsody ho farà dimarts a última hora. Els "piolins" anar anat plegant veles progressivament des de dimarts en cotxe, tal com ja va acordar el Ministeri de l'Interior fa un mes.

Juntament amb els dos ferris, també va allotjar policies espanyols el Moby Dada, més conegut com el "Piolín". El popular vaixell va abandonar el port de Barcelona a mitjans de novembre, després de ser molt criticat per les condicions en què convivien els agents desplaçats.

De fet, les crítiques de la policia espanyola i la Guàrdia Civil han estat reiterades durant la seva estada a Catalunya: la darrera va arribar just la nit de Nadal, quan van denunciar que se'ls havia donat per menjar un menú "vergonyós". El Ministeri de l'Interior ja ha informat que obrirà una investigació.

