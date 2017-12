TRIOMF ESCLATANT DE LA REPÚBLICA A LES URNES

Una manifestació amb els lemes ‘Per la Democràcia cap a la Sobirania’ i ‘A Mallorca decidim: Independència, Països Catalans’ ha recorregut els carrers de Palma en motiu de la Diada de Mallorca. La marxa estava co-organitzada per la Plataforma 31-D i el Bloc d’Unitat Popular (BUP).

El portaveu de la plataforma, Cristòfol Soler, ha demanat ‘més autogovern per a Mallorca’ i ha reivindicat la llibertat dels presos polítics. ‘Enguany hi ha més estelades que mai per aquest motiu i degut que en aquests moments l’estelada s’està convertint en un símbol de llibertat’, ha afegit.

Per la seva part, Bel Duran, membre del BUP, ha criticat que el Consell de Mallorca hagi actuat ‘d’esquenes i al marge de la plataforma i d’aquelles persones i entitats que organitzen la Diada’. ‘El Consell ha fet seu un acte popular’, ha dit.

La manifestació ha sortit des del passeig del Born i ha anat cap a les Rambles, pujant per la Costa de la Pols i arribant al carrer de Sant Miquel. Allà s’han llegit dos manifestos dedicats a la figura del militant independentista Macià Manera.

L’actor Toni Lluís Reyes ha llegit el manifest de la plataforma, on es destacava ‘la lluita del poble mallorquí’. ‘És hora de fer el nostre camí, tenim una república germana que començarà a caminar’.

El manifest del BUP l’ha llegit Bel Duran, que ha insistit a criticar les institucions per haver ‘oficialitzat la Diada’. A més, ha atacat les polítiques del govern ‘que després de dos anys de legislatura no ha abordat l’emergència social ni ha protegit el territori’.

Informa:VILAWEB.CAT (31-12-2017)