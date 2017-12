TRIOMF ESCLATANT DE LA REPÚBLICA A LES URNES

"Puigdemont desafia Rajoy "

José Antich





El president Carles Puigdemont ha destacat els valors de la República catalana en el discurs de Cap d'Any emès des de Brussel·les, ciutat en la qual s'ha exiliat juntament amb quatre consellers del seu Govern. El missatge de Puigdemont és un desafiament a l'immobilisme de Mariano Rajoy i un cant que els catalans gaudeixin dels valors republicans: llibertat, igualtat i fraternitat.

Segur que el discurs irritarà molta gent a Madrid, que preveia el post-21-D en un altre context i amb altres actors. Una circumstància que no s'ha produït a les urnes i depèn, en tot cas, del que passi als despatxos polítics i judicials. I en canvi, el que passa és que el president destituït per Rajoy i en condicions aritmètiques de ser reelegit pel Parlament el que manifesta és que Catalunya és un poble "democràticament madur, que s'ha guanyat el dret a fer-se a si mateix com a república d'homes i dones lliures".

Puigdemont convida Rajoy a acceptar els resultats, la victòria de l'independentisme i el cita a negociar sense trigar més. El fa responsable d'haver enganyat els líders de la UE amb un compromís que no s'ha complert i que consistia a acabar amb l'independentisme abans de Nadal. I li exigeix que repari el dany causat perquè les urnes ja han parlat.

Un últim apunt: és la primera vegada des de la Generalitat restaurada, el 1977, amb Josep Tarradellas tornant de l'exili, que en aquestes dates el president de Catalunya no pot adreçar-se als catalans des del Palau de la Generalitat. No és poca cosa, ni un apunt a peu de pàgina: els estralls del 155 no se solucionaran en mesos. L'Estat sabia el que feia amb una iniciativa que no era constitucional, encara que s'hagi presentat així i hagi estat avalada a les Corts.

El resultat del 21-D exigeix un nou temps, un diàleg i una negociació. Els catalans així ho han volgut.





Informa:ELNACIONAL.CAT (31-2-2017)