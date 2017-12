TRIOMF ESCLATANT DE LA REPÚBLICA A LES URNES

La CUP vol continuar debatent amb les bases les condicions a posar per garantir una majoria independentista al Parlament. Ahir, el consell polític i grup d’acció parlamentària (GAP) es van reunir per primera vegada des del 21-D per començar a debatre els escenaris que es plantegen per a la pròxima legislatura. Sobretot, en referència a la possibilitat de tenir grup parlamentari propi i entrar a la mesa del Parlament. Els documents que va elaborar el secretariat nacional i que prèviament havien debatut les assemblees territorials aquesta setmana, de moment continuaran sent una eina de debat de les bases. Ahir els cupaires encara no van decidir si acceptaran un diputat d’ERC per tenir grup parlamentari propi o si estan disposats a entrar a la mesa del Parlament -amb condicions o sense- per garantir la majoria independentista. Segons van explicar fonts de l’organització, ara els documents de debat tornaran a mans de les assemblees territorials amb els arguments aportats durant el consell polític i GAP d’ahir.

Abans del 17 de gener, la data que Mariano Rajoy ha fixat per constituir el nou Parlament, els cupaires han d’haver decidit quin serà el seu posicionament de cara a la pròxima legislatura a la cambra catalana. Això sí, fonts dels anticapitalistes admeten que no alteraran el seu ritme de debat intern encara que ja hagin mantingut els primers contactes amb JxCat i ERC, i no descarten reunir els seus òrgans de decisió una altra vegada abans del pròxim consell polític -que ara mateix està previst per al 13 de gener.

Cs vol frenar l’independentisme a la mesa

El debat sobre qui integrarà la mesa del Parlament és damunt la taula de les files independentistes, però Ciutadans no s’aparta de la cursa per presidir l’òrgan. Ahir, la líder del partit a Catalunya, Inés Arrimadas, va insistir que és “clau” que Cs presideixi el Parlament per “evitar les barbaritats” dels independentistes en l’anterior legislatura i “desterrar les il·legalitats”. Arrimadas defensa que al partit taronja li correspon la presidència de la mesa “per vots i escons”, i ho veu com una oportunitat per frenar l’independentisme al Parlament.



Informa:ARA.CAT (31-12-2017)