TRIOMF ESCLATANT DE LA REPÚBLICA A LES URNES

L’impacte de la crisi catalana en el delicat equilibri de la política espanyola és inqüestionable. La severa derrota del PP a Catalunya canviarà la relació amb el seu principal aliat, Ciutadans, que ha crescut. Els resultats han de fer que l’esquerra, i en particular Podem, segui al racó de pensar. En definitiva, res no serà el mateix després del 21- D, ja que els seus efectes no només es notaran a Madrid, sinó que s’estenen també a la resta de comunitats autònomes. Vegeu els exemples del País Basc, Andalusia i Galícia.

A Euskadi, el que ha passat a Catalunya abans i després de les eleccions constitueix un exemple del camí que no s’ha de seguir, però també una advertència sobre com pot respondre l’ Estat. A Andalusia, el resultat inquieta Susana Díaz –Ciutadans és una amenaça electoral creixent–, però això no impedeix que la líder del socialisme andalús se serveixi de la derrota del PSC per tornar-se a encarar a Sánchez. I a Galícia, el mal resultat del partit del Govern que ha intervingut la Generalitat –tard i malament, segons alguns– torna a encoratjar una vella profecia: la tornada de Núñez Feijóo a la política d’Estat.

País Basc

Les estelades i el llaços grocs van acomiadar l’últim ple de l’any que es va celebrar al Parlament basc la setmana passada. Els disset diputats d’EH Bildu van celebrar així els resultats del 21-D a la Cambra de Vitòria, una imatge que reflecteix a la perfecció fins a quin punt el procés ha penetrat en la vida política basca.

La via sobiranista catalana ha marcat aquest 2017 un debat que ho esquitxa tot, des dels mateixos pressupostos de la comunitat i la coalició PNB-PSE que la governa fins a la negociació jeltzale dels futurs comptes de Rajoy.

El passat dia 22, en plena ressaca electoral catalana, penabistes i socialistes van aprovar els pressupostos del 2018 gràcies al suport del PP. La fórmula, calcada a la de l’any passat, va ser durament criticada per l’esquerra abertzale, que va qualificar el pacte com els “comptes del 155” i va retreure que s’hagin tirat endavant amb partits que “neguen el desenvolupament de l’autogovern”. PP i PSE, mentrestant, espremen la seva escassa representació i s’autodefineixen com els “garants” que Euskadi no emprendrà una aventura sobiranista.

Els atacs d’EH Bildu s’han redoblat des de la intervenció de l’autonomia catalana i han arribat fins al mateix nucli de Lakua, el Govern basc. Per a l’esquerra abertzale és insostenible que el PNB mantingui la coalició amb el PSE després del que ha passat a Catalunya, un Executiu que tot i això els jeltzales consideren blindat. “Comptem amb estabilitat pressupostària i institucional i comencem el 2018 amb un pacte de govern fort”, va ressaltar el portaveu basc, Josu Erkoreka, en la seva valoració de l’any.

Malgrat la campanya abertzale, secundada també per Podem, a la seu del PNB miren amb satisfacció les enquestes de desembre, on l’euskobaròmetre ratifica l’èxit de la via jeltzale centrada a aconseguir més autogovern a través d’acords amb Madrid. El procés no ha estat innocu a Euskadi i ha influït de ple en les ànsies independentistes. Ara mateix, un 66% dels ciutadans rebutgen emprendre un camí similar al català i el suport a la independència baixa fins al 14%, tres punts menys que fa només sis mesos. L’autonomisme assoleix també rècords de suport i es converteix en el model territorial més avalat (36%).

Els pressupostos

Els números sostenen el camí penabista iniciat al maig amb el seu suport als Pressupostos de Rajoy, una maniobra política arriscada que els jeltzales han sabut vendre a través de les grans contraprestacions rebudes, com la liquidació de la Quota o l’acceleració de les obres de l’alta velocitat basca. Més complicat resulta presentar una negociació en el context actual encara que, com no deixen d’insistir a Sabin Etxea, si s’aixequen el 155 i les polítiques d’excepció a Catalunya, el partit es veuria lliure per asseure’s a la taula amb el PP.

La confrontació catalana monopolitza, a més, l’acció política a Espanya i, des d’Euskadi, s’entreveu amb temor una possible conseqüència del xoc, una onada recentralitzadora amb derivacions imprevisibles. A la seu del PNB hi ha preocupació per l’“efecte contagi” que el discurs de Ciutadans pugui tenir en el PP després del seu espectacular auge a Catalunya, un posicionament que sembla guanyar adeptes en plena crisi del model d’Estat. Estan en joc les principals eines de l’autogovern basc, la quota i el concert. Cs s’ha abanderat com el principal crític del sistema i els seus atacs no tenen un cost polític al País Basc, on la seva presència és pràcticament inexistent.

L’actitud de la formació taronja, així com la de PP i PSOE respecte a Catalunya, és, al seu torn, molt criticada pel PNB, per a qui el 21-D va suposar la “derrota” del 155 i ratifica l’existència d’un conflicte polític que no pot tenir una sortida judicial. El primer pas, tant a Catalunya com a Euskadi, consisteix per als jeltzales a reconèixer les aspiracions nacionals dels dos territoris. Els vasos de la política nacional són més comunicants que mai i obren aquest 2018 a Euskadi com va acabar l’any, amb la mirada posada en Catalunya

Els resultats de les eleccions del 21-D “han estat dolents per a Espanya”. La presidenta andalusa, Susana Díaz, ha repetit diverses vegades aquesta valoració general, en la qual s’inclou també la seva percepció sobre el balanç aconseguit pel PSC de “Miquel Iceta i de Pedro Sánchez”. Els socialistes andalusos consideren que aquests resultats són fruit d’un gran error del seu secretari general, que “es va abandonar en braços d’Iceta, i per això són escassos, molt escassos, els fruits collits. Una recuperació pírrica”, assenyalen.

Susana Díaz va ser arraconada durant la campanya electoral, ja que no es va voler comptar amb ella malgrat que a Catalunya encara hi viuen un milió d’andalusos, però la socialista andalusa pot permetre’s opinar des de fora sobre el que ha passat. “Espero que els elegits no tornin pel camí que només condueix a l’abisme, a enfrontar famílies, a enfrontar ciutadans i a enfrontar els catalans”, assenyala la presidenta andalusa, que posa l’accent en la quantitat d’empreses que han abandonat Catalunya a conseqüència de la “incertesa, la inestabilitat i la inseguretat” creada pels independentistes. “Això de Tabarnia és una broma, però una broma que posa els independentistes i separatistes davant el seu propi mirall”, assegura Díaz abans d’avisar els dirigents sobiranistes perquè “no tornin a saltar-se l’Estat de Dret, a saltar-se les normes i a portar Catalunya a un abisme que els ciutadans no desitgen.

Susana Díaz

Els polítics prenem decisions, i abans de fer-ho hem de calibrar les conseqüències que tenen en l’àmbit econòmic i social”, adverteix. Encara que no ha sorgit cap crítica pública entre els socialistes més propers a Susana Díaz a les decisions de Sánchez i Iceta, molts d’ells consideren que els resultats reforcen el discurs de Díaz: “No es pot estar mirant a Catalunya tota l’estona i posant-se al servei d’Iceta”, lamenten a la seu socialista del carrer San Vicente. Díaz i els seus fidels creuen que ha arribat el moment que el PSOE canviï de rumb, abandoni definitivament la idea de la plurinacionalitat i torni a preocupar-se per Espanya, per tots els seus territoris i per la igualtat de tots els espanyols, visquin on visquin. I ella enarbora aquest discurs com ningú. Susana Díaz està plenament recuperada de la depressió política que va suposar la seva contundent derrota a les primàries socialistes.

Durant un temps va buscar llepar-se les ferides a Andalusia i es va aferrar a la seva gestió “social” al capdavant d’un Govern que va canviar, sobretot, per fer-lo encara més afí als seus interessos. Ara observa com, a base dels errors dels seus adversaris al partit, torna a tenir certa presència en el discurs nacional. Tocada, però no enfonsada. Una carrera política que es planteja a llarg termini i en la que si del que es tracta és de sobreviure, Díaz ho sap fer millor que ningú.

Malgrat que el 2017 ha estat un any difícil per a Díaz, el futur no sembla tan negre com semblava. Segons asseguren alguns mitjans, els socialistes treballen amb enquestes i dades internes en les quals la presidenta andalusa “aguantaria bastant bé l’estrebada” en cas que avui se celebressin eleccions autonòmiques. Amb Ciutadans a l’alça, però sense acabar de trencar a Andalusia, l’estancament de Podem i IU i, sobretot, un presumpte enfonsament del PP, dibuixen unes perspectives­ bastant acceptables per a Díaz en termes de resultats electorals. Les campanes d’un avançament ja han començat a sonar, tot i que ella ho nega. Exactament igual que fa tres anys, quan va agafar tots els seus rivals amb el peu canviat­.

Galícia

A més d’Albert Rivera, principal beneficiat fora de Catalunya del 21-D, hi ha un altre polític que té el mateix nom, però en castellà, a qui el resultat català li ha afavorit: el president de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, que, sense moure’s, s’ha revaloritzat com la principal alternativa interna de futur després de la desfeta del PP català. La patacada va deixar molt tocat qui era el seu principal rival a la cursa subterrània per una hipotètica successió de Rajoy, la vicepresidenta Sáenz de Santamaría. De moment, Feijóo ha començat a ensenyar el cap, demanant autocrítica i elogiant la candidata de Cs, Inés Arrimadas.

A diferència del que passava fa dos anys, quan s’aproximaven les eleccions gallegues, el PP ara sí que es podria permetre treure Feijóo de Galícia, en el cas que decidís reforçar el Govern o el partit i sempre que el baró gallec consideri que ha arribat el moment de fer efectiu el seu gran somni, el salt a la primera línia de la política espanyola.

“A l’Alberto a Madrid no el volen veure ni en pintura”, comentava fa unes setmanes en una reunió de quadres del partit un antic alt dirigent. Després de la majoria absoluta de les autonòmiques de l’any passat, l’única de l’Espanya autonòmica i que va funcionar com el pòrtic per al desbloqueig de la investidura de Mariano Rajoy, al PP gallec predomina el sentiment que el seu líder no ha rebut el tracte que mereixia, tot i que no se’n sol culpar el president del Govern, sinó els seus col·laboradors.

Aquell greuge s’interpretava a les files populars gallegues no tant com una falta de gratitud, sinó com el reflex de la por dels actuals responsables de l’aparell central del madrileny carrer Génova de quedar fora de joc. El contrast entre el valor que va tenir la victòria de Feijóo a Galícia el 2016 amb una campanya que ocultava les sigles del PP i el tracte que li dispensaven els seus companys a Madrid es va posar de manifest al congrés nacional de febrer en el qual el rol del president gallec va ser similar al d’altres líders autonòmics.

“Feijóo o el que vingui”, afirma l’exministre Eduardo Zaplana en una conversa amb l’expresident madrileny Ignacio González, gravada dins de l’operació Lezo. Zaplana explicava que el desig de l’exlíder del PP José María Aznar és que caigui Mariano Rajoy i que donarà suport a qui el substitueixi. “Si és Feijóo, doncs Feijóo”, conclou en l’àudio que es va difondre al novembre. Abans, al juliol, en una entrevista amb Europa Press, el president de la Xunta va llançar l’advertència que ell continuava en espera d’un possible salt a la política espanyola, després d’un llarg període de no ensenyar massa el cap a Madrid per si de cas acabava esquilat com el 2013 amb la publicació de les seves velles fotos en companyia del narco Marcial Dorado.

“Qualsevol aspiració que tingués, avui, doncs home, em sento igual o més legitimat del que em sentia fa dos anys”, va declarar Feijóo al juliol, frase que s’ha de posar en relació amb les seves repetides afirmacions que el seu actual tercer mandat a Galícia serà l’últim, tot i que sol insistir en el fet que li ha canviat la vida des que al febrer va néixer el seu primer fill. No obstant això, en el passat havia dit que amb dos períodes n’hi havia prou. Després de la seva segona victòria, el 2012, Feijóo va resoldre la seva successió a la Xunta, almenys en primera instància, ja que va nomenar vicepresident al que era el seu número dos al partit, Alfonso Rueda.

Andalusia

Els resultats de les eleccions del 21-D “han estat dolents per a Espanya”. La presidenta andalusa, Susana Díaz, ha repetit diverses vegades aquesta valoració general, en la qual s’inclou també la seva percepció sobre el balanç aconseguit pel PSC de “Miquel Iceta i de Pedro Sánchez”. Els socialistes andalusos consideren que aquests resultats són fruit d’un gran error del seu secretari general, que “es va abandonar en braços d’Iceta, i per això són escassos, molt escassos, els fruits collits. Una recuperació pírrica”, assenyalen.

Susana Díaz va ser arraconada durant la campanya electoral, ja que no es va voler comptar amb ella malgrat que a Catalunya encara hi viuen un milió d’andalusos, però la socialista andalusa pot permetre’s opinar des de fora sobre el que ha passat. “Espero que els elegits no tornin pel camí que només condueix a l’abisme, a enfrontar famílies, a enfrontar ciutadans i a enfrontar els catalans”, assenyala la presidenta andalusa, que posa l’accent en la quantitat d’empreses que han abandonat Catalunya a conseqüència de la “incertesa, la inestabilitat i la inseguretat” creada pels independentistes.

“Això de Tabarnia és una broma, però una broma que posa els independentistes i separatistes davant el seu propi mirall”, assegura Díaz abans d’avisar els dirigents sobiranistes perquè “no tornin a saltar-se l’Estat de Dret, a saltar-se les normes i a portar Catalunya a un abisme que els ciutadans no desitgen. Els polítics prenem decisions, i abans de fer-ho hem de calibrar les conseqüències que tenen en l’àmbit econòmic i social”, adverteix.

Encara que no ha sorgit cap crítica pública entre els socialistes més propers a Susana Díaz a les decisions de Sánchez i Iceta, molts d’ells consideren que els resultats reforcen el discurs de Díaz: “No es pot estar mirant a Catalunya tota l’estona i posant-se al servei d’Iceta”, lamenten a la seu socialista del carrer San Vicente. Díaz i els seus fidels creuen que ha arribat el moment que el PSOE canviï de rumb, abandoni definitivament la idea de la plurinacionalitat i torni a preocupar-se per Espanya, per tots els seus territoris i per la igualtat de tots els espanyols, visquin on visquin. I ella enarbora aquest discurs com ningú.

Depressió política

Susana Díaz està plenament recuperada de la depressió política que va suposar la seva contundent derrota a les primàries socialistes. Durant un temps va buscar llepar-se les ferides a Andalusia i es va aferrar a la seva gestió “social” al capdavant d’un Govern que va canviar, sobretot, per fer-lo encara més afí als seus interessos. Ara observa com, a base dels errors dels seus adversaris al partit, torna a tenir certa presència en el discurs nacional. Tocada, però no enfonsada. Una carrera política que es planteja a llarg termini i en la que si del que es tracta és de sobreviure, Díaz ho sap fer millor que ningú.

Malgrat que el 2017 ha estat un any difícil per a Díaz, el futur no sembla tan negre com semblava. Segons asseguren alguns mitjans, els socialistes treballen amb enquestes i dades internes en les quals la presidenta andalusa “aguantaria bastant bé l’estrebada” en cas que avui se celebressin eleccions autonòmiques. Amb Ciutadans a l’alça, però sense acabar de trencar a Andalusia, l’estancament de Podem i IU i, sobretot, un presumpte enfonsament del PP, dibuixen unes perspectives­ bastant acceptables per a Díaz en termes de resultats electorals. Les campanes d’un avançament ja han començat a sonar, tot i que ella ho nega. Exactament igual que fa tres anys, quan va agafar tots els seus rivals amb el peu canvia

Informa:LAVANGUARDIAESPAÑOLA.COM (31-12-2017)