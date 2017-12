TRIOMF ESCLATANT DE LA REPÚBLICA A LES URNES

"Puigdemont deixa clar a Rajoy amb el discurs de cap d'any que no pensa cedir

El president en funcions, Carles Puigdemont, ha aprofitat el seu discurs de cap d'Any des de Brussel·les per deixar clar al cap de l'executiu espanyol, Mariano Rajoy, que no pensa renunciar a les seves reivindicacions i per exigir-li que es comporti "com la democràcia europea que assegura ser" i, per tant, reconegui el resultat del 21-D i negociï políticament amb el Govern català.

El cap de l'executiu català en funcions, que es troba exiliat a la capital belga, ha volgut comparèixer també aquest any en el tradicional discurs de cap d'Any tot i l'excepcionalitat de la situació. De fet, el discurs, s'ha hagut de difondre a través de les xarxes socials.

La intervenció de Puigemont es produeix l'endemà que Rajoy anunciés que, a l'empara del poder que li atorga l'aplicació del 155, ha decidit fixar la data per a la constitució del nou Parlament per al proper 17 de gener. És a dir, una setmana abans del termini màxim que fixa el Reglament de la Cambra, amb la qual cosa ha retallat el temps de què disposa el president per abordar la investidura, que s'ha de convocar deu dies després de la constitució del ple. Rajoy va deixar clar, a més, que veu impossible que Puigdemont pugui ser president i va aconsellar-li que no torni a posar a prova l'Estat.

El cap de l'executiu català ha aprofitat el discurs de cap d'any per replicar a la intervenció del president espanyol amb un missatge clar i contundent: "Com a president, exigeixo al Govern espanyol i als que li donen suport que rectifiquin allò que ja no funciona, que reparin el dany causat, i que restitueixin tot allò que han destituït sense el permís dels catalans". "Les urnes han parlat, la democràcia ha parlat, tothom s'ha pogut expressar. A què espera el president Rajoy a acceptar els resultats?", ha interrogat.

Puigdemont ha advertit que, "un cop fracassada la recepta de la violència, la repressió i la liquidació de l'autogovern" els ciutadans catalans i espanyols, però també molts ciutadans europeus i els seus governs i institucions esperen que "comenci finalment l'era del diàleg i la negociació".

La intervenció del president ha començat referint-se a les circumstàncies excepcionals en què es troba el seu Govern i lamentant que "fa només un any, ningú a Catalunya ni a Europa hagués pogut ni pensar que assistiríem a la vergonya i l'escàndol de tenir, avui, presos polítics a les presons d'un país de la UE". "I en tenim quatre", ha afegit recordant la situació en què es troben el vicepresident, Oriol Junqueras, el conseller Joaquim Forn i els responsables de l'ANC i Òmnium, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart.

Ha volgut també agrair als catalans la participació en les eleccions del 21 de desembre i per haver emès un missatge “amb tanta claredat” que ja no admet discussió. “Som un poble democràticament madur que s’ha guanyat el dret a fer-se a si mateix com a república d’homes i dones lliures”, ha assegurat.

Per aquesta raó, ha retret a l’executiu de Rajoy que els plans que havia dissenyat per reprimir les reivindicacions dels catalans no han sortit com esperaven i li ha recordat que no només no ha aconseguir un “govern dòcil i conformista” com somniava amb les eleccions del 21-D sinó que el PP ha quedat relegat a la darrera posició. “De què ha servit tanta repressió?”, s'ha preguntat.

El president en funcions assegura que Catalunya no es resigna a aquesta mena de respostes, que té dret a disposar de les eines que l’Estat li nega per fer un país millor, i que el deure dels responsables del Govern és aconseguir-ho.

Puigdemont, ha acabat la intervenció assegurant que l'any vinent el discurs de cap d'any es farà des del palau de la Generalitat i desitjant que el 2018 sigui "un any pròsper i un any d'harmonia en què gaudim dels valors fundacionals de la república: llibertat, igualtat i fraternitat".

