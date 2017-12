TRIOMF ESCLATANT DE LA REPÚBLICA A LES URNES

El fins ara cap de gabinet de Mariano Rajoy, Jorge Moragas, va impulsar la plataforma unionista Societat Civil Catalana (SCC), segons informa el diari El Mundo. La plataforma a més està vicepresidida per la cunyada de Moragas, Miriam Tey, segons el mateix rotatiu.

"Amb el desafiament separatista, els carrers de Barcelona s'inunden de banderes d'Espanya. Els constitucionalistes, que havien restat callats fins llavors per por de la trituradora de l'aparell independentista, es rebel·len contra l'establishment. Ho fan empesos per Societat Civil Catalana, associació impulsada per Moragas i vicepresidida per la seva cunyada Miriam Tey", indica El Mundo.

Moragas, considerat el principal assessor de Mariano Rajoy en qüestions catalanes, va dimitir del càrrec de cap de gabinet del president espanyol, després de les eleccions catalanes del 21-D. En aquests comicis el PP ha obtingut tan sols 4 diputats i ha quedat en darrer lloc, amb la qual cosa passarà al grup mixt.

Informa:ELNACIONAL.CAT (31-12-2017)