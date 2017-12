TRIOMF ESCLATANT DE LA REPÚBLICA A LES URNES

"Dedicat als botiflers"

«Tot observant com pretenen repartir-se les engrunes catalanes, vull dedicar aquests versos amb el desig que el nou any se’ls quedi ben travessat!»

Xavier Roig



Tot observant com pretenen repartir-se les engrunes catalanes, vull dedicar aquests versos -que ja fa molts anys va escriure Josep Maria de Sagarra- a tots els botiflers i als seus amos de Madrid. Amb el desig que els nou any se’ls quedi ben travessat!

Al gran sapastre de la gana ibèrica

Fa trenta anys i un mes i un dia, que estripat d’americana

amb un “jipi” de tres peles i unes calces de poc gruix,

rodejat de quatre pintes i de quatre morts de gana,

arribava a Barcelona la corpenta d’en Lerruix.

Escrivia paraulotes amb la punta del seu llapis,

prometia al cirabotes, al camàlic i al manyà

botifarres d’arquebisbes i salsitxes d’escolapis

i altres coses deshonestes i difícils d’empassar.

S’agitava, remugava, renegava, flastomava,

remenava, estossegava, tavernari i marranís;

tots els llonzes l’aplaudien i després Lerruix plegava,

i endrapava i endrapava i endrapava en el “Suís”.

Els diners del proletari van passar a la seva caixa

llepissosa d’allioli de “merienda fraternal”;

treballaven per un duro l’Emiliano i en Vinaixa,

i les pobres “damas rojas” feien feina per un ral.

Amb la gana que ell tenia tot això li era misèria,

no n’hi havia per tres quartos, per tres quartos d’aiguardent;

i Lerruixos i Emilianos van pensar una cosa sèria,

i amb un sac i amb una canya van entrar a l’Ajuntament.

Als mercats, i als “mataderos” s’arrapaven com llagastes,

als arbitris, a la hisenda, i al sereno i al burot;

treien suc dels contractistes, treien punta a les subhastes,

i eren amos de Vallcarca, la Torrassa i el Ninot.

A la plaça de Sant Jaume s’esmunyia tot d’estranquis

de Madrid rebien ordres que complien fins al fons,

i Lerruix i l’Emiliano, com si fossin saltimbanquis,

es passaven Catalunya pel bell mig dels pantalons!

Fa trenta anys d’aquestes coses i d’aquestes immundícies,

i després de provar teles, martingales i paranys,

“el Caudillo”, que aleshores empaitava les novícies,

ara torna amb una gana que és impròpia dels seus anys.

Dels que abans només en deia penjaments i quatre fàstics,

dels senyors capitalistes ara en parla amb miraments;

si d’un cas puja als tramvies, entrecuixa amb eclesiàstics,

i si veu passar un “enterro” fa l’ullet als reverends.

Amb la trista aristocràcia, engipona contubernis,

Pich i Pon els hi prepara per si en troba algun de guit,

se li acosten els monàrquics, se li acosta tot un Bernís,

i un senyor dels més catòlics fins li posa el burro al llit.

Com un vil mastegatatxes, del verí d’abans claudica,

i amb la feta d’en Sanjurjo li va anar de frec a frec;

repúbliques, democràcies, per ell tot això és música,

no li vagin pas amb orgues, que el que ell vol és el bistec.

I ara, fills de Barcelona, contempleu aquest fardassa,

refilant bixes calumnies, empescant un nou engreix,

i explicant als infeliços una bola que no passa,

i amb això dels fills d’Espanya disposat a pescar peix.

Als ibèrics curts de pinso, el seu bram crida i convoca,

perquè vinguin com llagostes a aturar-se al pla de l’Os,

els augura delicades excel·lències per la boca,

i dormir en grans matalassos i tenir-ho tot d’arròs;

que per ells a tots els pisos couen naps a Barcelona,

que per ells són les senyores de balcó més revingut,

que amb el vi dels rabassaires pescaran més d’una mona,

i és per ells el Tibidabo, l’ou com balla i l’Estatut.

Ciutadans: és una pepa! S’aprofita de la nyonya;

estovat i ple de xacres, ens insulta més que abans!

No hi ha gota de decència, no hi ha gota de vergonya,

ni tindrem dret a sentir-nos, dret a dir-nos catalans,

si toleren les orelles el bramar d’aquest sapastre

i no rep damunt les anques una cossa de profit,

que l’engegui, amb quatre molles i tres ossos de pollastre,

a la palla miserable del racó que l’han parit.

Informa:NACIODIGITAL.CAT (31-12-2017)