TRIOMF ESCLATANT DE LA REPÚBLICA A LES URNES

Des que el president Carles Puigdemont és a l'exili a Brussel·les, ha cridat l'atenció de la premsa internacional en diverses ocasions. Ara, el seu darrer discurs institucional -el de Cap d'any- torna a ocupar espais en la plana mediàtica arreu del món.



De fet, dues de les principals agències de comunicació, Reuters i Agence France Presse, han destacat que Puigdemont exigeix Espanya acceptar el resultat del 21-D i la restitució del Govern legítim.

Puigdemont demands Madrid reinstate his regional government after it was deposed following an independence referendum https://t.co/KRWPhGYh71

— AFP news agency (@AFP) 31 de desembre de 2017

Former Catalan leader urges Spain to accept secessionist election win https://t.co/Q9hQj6KMRX pic.twitter.com/mJ1cxtGL3Y

— Reuters Top News (@Reuters) 30 de desembre de 2017

El discurs del president també ha tingut molt ressò a Bèlgica i ha aparegut a diaris com Le Soir o a la ràdio Rtbf.

Segons l'estadística anual de la plataforma 'microblogging', el perfil de Twitter del president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha estat el més mencionat pels espanyols el 2017. El segueix en el rànquing el compte de la Policia Nacional i -pel que fa a les mencions a polítics- Pedro Sánchez (PSOE) i el president espanyol Mariano Rajoy.

I és que el procès català ha col·lonitzat la xarxa aquest 2017, destacant publicacions del periodista Jordi Évole i l'humorista Dani Mateo sobre el referèndum de l'1 d'octubre, amb 85.000 i 73.000 retuits. El futbolista del Barça, Gerard Piqué (que s'ha pronunciat en diverses ocasions pel dret a la sobirania a Catalunya) ha estat l'esportista més mencionat aquest 2017.

Twitter també va omplir-se el passat mes d'agost de missatges pels atemptats a Barcelona i Cambrils i un missatge de la Policia Nacional demanant no compartir imatges dels ferits va ser el més compartit, amb 101.000 'retuits'.

Informa:DIRECTE.CAT (31-12-2017)