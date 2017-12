TRIOMF ESCLATANT DE LA REPÚBLICA A LES URNES

José Antonio Martín Pallín (A Coruña, 1936) no es talla. Aquest magistrat emèrit del Tribunal Suprem i Premi Nacional de Drets Humans el 2006, considera que "una manera racional d'afrontar el problema [de la investidura de Carles Puigdemont] seria portar-lo davant el jutge i que allà [es decideixi] posar-lo en llibertat". El contrari "seria incompatible amb l'estat de dret, la separació de poders i la Constitució."

En una entrevista al diari madrileny El Mundo, Martín Pallín considera també "rocambolesc" i "anòmal" que Puigdemont "prengui possessió i després torni a la presó". I insisteix: "O se soluciona per la via política, constitucional i de diàleg, o no hi ha solució".

"Si converteixen la detenció en un espectacle internacional, el conflicte s'agreujaria sense necessitat. Aquest principi d'autoritat seria una altra mostra més de les restes del franquisme, incompatibles amb una democràcia solvent," explica.

Sense aparences de delicte

El magistrat emèrit, un dels millors juristes de la seva generació, rebutja les qualificacions del fiscal, acceptades per l'Audiència Nacional i el Tribunal Suprem. "És una equivocació total perquè no hi ha aparences de delictes de rebel·lió, ni de sedició, ni tan sols de malversació...", i que "per a la presó preventiva no hi concorre cap dels requisits". Aquestes cautelars, la presó incondicional, "són excessives", afirma taxatiu.

El seu raonament és que "el principi general és la llibertat. Quin perill social presenta un polític com [Puigdemont]?". Per això no entén l'actuació de la justícia contra el Govern i la Mesa del Parlament. "És com si calgués abjurar de les idees per no molestar. Té regust inquisitorial".

En aquest sentit, Pallín explica que "els independentistes no van enganyar ningú. Van avisar de les seves intencions des del 2015 i així ho reconeix el Constitucional. Que es gastin diners en unes urnes pot agradar més o menys, però ho van advertir prèviament i no sembla delicte. Tampoc no ho és que se subvencioni la Fundació Francisco Franco, encara que si jo fos polític eliminaria les subvencions públiques que rep. Per això, quan parlem de conspiració hem de ser més cauts".

Per al magistrat emèrit, "el conflicte jurídic, polític i constitucional" havia de cloure's amb l'anul·lació pel Constitucional de les sessions del Parlament. "Algú haurà d'explicar algun dia què va passar; i donar la cara per les sancions penals imposades als exmembres del Govern", prossegueix, en al·lusió a l'Audiència Nacional, el Suprem i el mateix govern espanyol.

Incapacitat de diàleg

Pallín és ponderat en les crítiques. Insisteix en el seu patriotisme i adverteix que no tolerarà que ningú el titlli "d'antiespanyol" per no plegar-se a l'estat de coses present. Políticament, aposta pel federalisme, i concedeix que ja no està tan segur que s'hagi de celebrar ara mateix un referèndum d'autodeterminació.

El "constitucionalisme" del govern espanyol i dels tres partits que s'atribueixen aquest qualificatiu "els anomenaria jíbaroconstitucionalistes, perquè només toquen un article de la Constitució, el segon [La indissoluble unitat de la nació espanyola, pàtria comuna i indivisible]. Els grans valors de la Constitució (justícia, pluralisme, llibertat, la dignitat de la persona, el respecte i altres) no els interessen. Així que si tens reticències a l'article 2, però creus en els altres, t'expulsen de la Constitució".

Adverteix també que "la major part de l'opinió pública, començant pels mitjans més seriosos d'Europa i els polítics dels governs estrangers, democràtics i moderns, no entenen la incapacitat de diàleg per part del govern central. És una dada evident".

Les eleccions del 21-D, agrega, "es van celebrar en circumstàncies anòmales [...] sota una espècie d'estat d'excepció derivat de l'article 155, amb candidats a la presó sense base legal. Convido qualsevol observador polític que trobi una situació similar en algun dels països que conformen el nucli dur que va consolidar la UE. Si els jutges no reflexionen sobre els valors de la participació política i la llibertat, potser ens trobem amb una altra nova anomalia que sorprendria tot el nostre entorn polític".

Informa.ELNACIONAL.CAT (31-12-2017)