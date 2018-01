TRIOMF ESCLATANT DE LA REPÚBLICA A LES URNES

"Del Dalai Lama a Puigdemont: la geografia dels líders que viuen a l’exili "

Prop d’una vintena de caps d’Estat o de govern viuen fora dels seus països per raons polítiques, la majoria són el relat tràgic de fiascos històrics



Joan Antoni Guerrero (Barcelona)





El president Carles Puigdemont va passar poc després del 27 d’octubre, després de declarar al República catalana, a engrossir la llista de caps d’Estat o govern que han hagut de fugir dels seus països per raons polítiques. Actualment, hi ha prop de 20 presidents o caps d’Estat a l’exili. Puigdemont seria el número 19 d’aquesta relació de líders obligats per les circumstàncies a marxar de casa. La llista l’encapçala el Dalai Lama, exiliat a la Índia des del 1959. El continent amb més líders exiliats és Àfrica, seguit d’Àsia i Amèrica Llatina, continent que empataria amb Europa, que clou la llista amb els exilis de Puigdemont, Mikheil Saakashvili (Geòrgia) i Viktro Yanukovych (Ucraïna). Autors de genocidis, protagonistes d’autocops d’Estat, líders enderrocats a la força pels seus oponents o víctimes de revoltes i protestes populars, la relació de les seves històries és també el compendi d’un seguit de fracassos, històries tràgiques i fiascos històrics.

Dalai Lama: la revolta fracassada

El Dalai Lama es va exiliar el 1959 després que fracassés una revolta de milers de tibetans —amb el suport del servei secret nord-americà— contra les tropes comunistes xineses que havien iniciat l’ocupació de la província el 1950 apel·lant a la necessitat d’alliberar el poble tibetà de “l’opressió imperialista”.

Jamshid bin Abdullah: l’últim sultà de Zanzibar

Jamshid bin Abdullah és l’últim sultà de Zanzibar. Quan el país va obtenir la independència del Regne Unit el 1963 ell va assumir el poder de la monarquia constitucional que es va instituir i que va generar tensions ètniques que van derivar en una revolució. Va fugir en iot amb un grup de ministres del seu govern. Viu exiliat al Regne Unit.

Isabel Martínez de Perón: derrocada a través d’un cop i exili tranquil a Madrid

Isabel Martínez de Perón va esdevenir presidenta d’Argentina el 1974. El seu mandat va ser interromput per un cop d’Estat el 1976. El règim que es va instaurar la va mantenir detinguda fins el 1981, any en què es va exiliar a Espanya. Viu a les proximitats de Madrid, amb una dona que en té cura i un xofer privat.

Abolhassan Banisdar: contra el règim de Jomeini

Després de tornar al seu país amb l’esclat de la Revolució iraniana, Banisdar va ser-ne president fins que va caure en desgràcia davant de l’aiatol·là Jomeini. Es va exiliar a París el 1980 des d’on es va dedicar des de l’inici a formar el Consell Nacional de Resistència per lluitar contra el règim fonamentalista imposat al seu país en ser destituït.

Hissène Habré: historial sanguinari

El 1982 es va fer president del Chad iniciant un mandat sanguinari. Segons dades de Human Rights Watch, sota el seu mandat i amb ajuda de la seva policia secreta 40.000 persones van ser assassinades i 200.000 torturades. La seva situació política es va anar debilitant fins que Idriss Déby, un general de l’ètnia zaghawa el va apartar del poder i es va exiliar al Senegal. Viu refugiat en una unitat especial de la presó de Cap Manuel a Dakar.

Mengistu Haile Mariam: un líder comunista condemnat per genocidi

Condemnat el 2008 al seu país pels càrrecs de genocidi durant l’anomenat Terror Roig, Mengistu viu actualment a l’exili a Zimbabwe, on va ser acollit per Robert Mugabe. No ha assumit les fets del qual se l’acusen. El judici es va fer sota el govern d’aquells que el van enderrocar el 1991 que, a la vegada, són acusats també de cometre moltes violacions dels drets humans.

Jorge Serrano Elías: un autocop d’Estat que va durar set dies

Jorge Serrano Elías va assumir la presidència de Guatemala el 1991. Dos anys després i amb l’excusa de combatre la debilitat constitucional i la censura va protagonitzar un autocop d’Estat suspenent les garanties civils. El fet va aixecar protestes, l’exèrcit no li va donar suport i finalment va haver de dimitir i finalment marxar a l’exili.

Pascal Lissouba: una vida d’exili en exili

Va ser acusat el 1973 de participar en un intent de cop d’Estat i condemnat a cadena perpètua, però el 1979 va ser alliberat i va marxar a l’exili. El 1991 va poder tornar al seu país i va ser escollit president el 1992, però els conflictes i combats el van conduir de nou a emprendre el camí de l’exili.

Gonzalo Sánchez de Losada: un expresident a les portes del suïcidi

L’expresident bolivià va pensar en treure’s la vida després de ser derrocat per la revolta de 2003 a Bolívia que va catapultar l’indigenisme al poder. La rebel·lió va culminar tres anys d’enfrontaments cada vegada més violents entre els treballadors i les Forces Armades conduïdes per tres diferents governs neoliberals.

Maaouya Ould Sid’Ahmed Taya: derrocat mentre estava de viatge

El 1984 va assumir el govern del seu país mitjançant un cop d’Estat i després de diversos intents de cop fallits, finalment va haver d’abandonar la presidència a causa d’un cop efectiu que se li va fer el 2005 mentre es trobava de visita a l’Aràbia Saudita. Va rebre asil polític a Nigèria però ha acabat fixant residència a Qatar.

Askar Akayev: autoritarisme estroncat per una revolució

Va presidir el govern de la República de Kirguisia des de la seva independència de la URSS el 1991 fins al seu derrocament el 2005. El país va arribar a ser considerat “electoralment democràtic” per Freedom House, però a partir del 2000 es produeixen girs autoritaris que van acabar provocant protestes i originant la coneguda com Revolució del Tulipans.

Kurmanbek Bakiyev: una presidència que acaba a trets

Bakiyev va haver d’abandonar el seu país després que una protesta contra el seu govern desemboqués en un tiroteig. Els manifestants van irrompre en edificis del govern i els xocs van deixar almenys 87 morts. Els esforços de Bakiyev d’aconseguir suport al sud del país, la base de poder del seu clan, van patir un cop quan va intentar parlar en un míting a la ciutat més gran de la regió. Poc després de pujar a l’escenari van començar a escoltar-se trets i el president va haver de fugir.

Zine El Abidine Ben Ali: exili daurat a l’Aràbia Saudita

L’exdictador tunisià manté el seu exili daurat a l’Aràbia Saudita, l’únic país del món àrab que va acceptar donar-li refugi després que fugís del seu país el 2011, data que va marcar el triomf de la revolució en aquest país magrebí.

Viktro Yanukovych: derrocat per la revolta del Maidan

L’expresident ucraïnès viu exiliats a Rússia, país que li va donar refugi després del triomf de la revolució del Maidan el 2014. Va abandonar el país denunciant que havia de protegir-se dels extremistes. Poc després de la seva fugida va declarar que se seguia considerant cap d’Estat del seu país.

Blaise Compaoré: el perill de voler perpetuar-se en el poder

Viu exiliat a Costa de Marfil des de l’octubre de 2014, quan va ser derrocat per una onada de protestes populars en contra de la seva intenció de perpetuar-se en el poder.

Mikheil Saakashvili: de president a Geòrgia a líder opositor a Ucraïna

Va se president de Geòrgia després de la Revolució de les Roses entre 2004 i 2007 i 2008 i 2013. El 2015 va ser nomenat governador de l’Ooblast d’Odessa, a Ucraïna, càrrec que va ostentar fins a la seva dimissió el 2016. Està acusat per l’actual govern georgià de crims contra els drets humans i el 2015 el primer ministre georgià va demanar la seva extradició a Kiev. A Ucraïna lidera moviments d’oposició i aquest mes de desembre les autoritats ucraïneses han intentat arrestar-lo generant una onada de protestes.

Yahya Jammeh: exili previ saqueig de les arques estatals

L’exiliat president gambià va robar més de 10.600 milions d’euros (11.400 milions de dòlars) les darreres setmanes en el poder, saquejant les arques estatals i traient del país vehicles de luxe en un avió de càrrega, segons ha denunciat el nou govern.

Informa:ELMON.CAT (1-1-2018)