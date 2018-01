TRIOMF ESCLATANT DE LA REPÚBLICA A LES URNES

Jordi Turull ha criticat que diversos presidents autonòmics hagin inclòs la situació de Catalunya en els seus discursos institucionals de Cap d'Any. "Estaria bé que allò del respeto mutuo a part de proclamar-lo el practiquessin. D'entrada respectar la decisió a les urnes dels catalans", ha escrit al seu compte de Twitter el número 4 de la llista de Junts per Catalunya en les eleccions del 21-D.

Fins a sis president autonòmics han fet menció de la qüestió catalana en les seves intervencions televisades: Andalusia, l'Aragó, Astúries, Castella-la Manxa, Extremadura i Galícia. Un dels més contundents ha estat, precisament, el president de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, qui ha demanat directament "conseqüències polítiques" pel procés independentista a banda de les "conseqüències jurídiques inevitables".

El sistema de finançament ha estat, de retruc, un tema també esmentat, i Feijóo ha reclamat que el nou sistema de finançament no beneficiï especialment a Catalunya . "La deslleialtat no es pot premiar amb finançaments a mida o projectes que no garanteixen el respecte a la llei", ha argumentat el líder dels populars gallecs.

Informa:ELMON.CAT (1-1-2018)