TRIOMF ESCLATANT DE LA REPÚBLICA A LES URNES

El president en funcions Carles Puigdemont ha volgut dedicar el seu primer tuit de l’any als presos polítics, per als quals ha reclamat la llibertat.

“Vull començar el 2018 recordant que a Espanya hi ha presos polítics per defensar les seves idees”, arrenca el missatge de Puigdemont. Tot seguit defensa que “és el moment que surtin en llibertat, sense més dilacions”.

El també líder de Junts per Catalunya ha aprofitat la mateixa piulada per recordar el referèndum de l’1 d’octubre —del qual avui fa tres mesos— i ha volgut “agrair de nou la valentia de tants per fer realitat el somni de la República Catalana".

Puigdemont ha il·lustrat el primer tuit de 2018 amb la foto d'un acte dels bombers catalans a favor del referèndum i el procés.

Informa:ELNACIONAL.CAT (1-1-2018)