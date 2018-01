TRIOMF ESCLATANT DE LA REPÚBLICA A LES URNES

"La desena gran negociació del procés només pot acabar en acord "

Junts per Catalunya, ERC i la CUP enfilen aquesta setmana les negociacions per tirar endavant la legislatura a l'espera del futur judicial de Puigdemont i Junqueras

Partits i entitats tenen experiència: des del 2012 han superat una desena de tràngols per evitar fer descarrilar el full de ruta

Oriol March



Al president de la Generalitat, Carles Puigdemont, li agrada dir que l'independentisme ha superat tots els tests d'estrès. Després de les eleccions del 21 de desembre, els partidaris de la República catalana tenen un repte complex: formar Govern amb el 155 en vigor, elaborar un full de ruta cap a la plena sobirania amb presos polítics i l'amenaça latent de la justícia espanyola, i mirar d'establir algun tipus de negociació amb un Estat que no té intenció de dialogar sobre el procés.

Junts per Catalunya, ERC i la CUP enfilen a partir d'aquest dimarts unes converses que hauran d'acabar amb la designació de la presidència del Parlament, dels membres de la mesa i la composició del futur consell executiu.

Es tracta, almenys, de la desena negociació que l'independentisme ha d'abordar des del 2012. Tots els partits que el conformen han estat implicats, d'una manera o altra, en les converses que han permès tirar endavant el 9-N, la qüestió de confiança i l'organització del referèndum.

El preu de no arribar a un acord en base als resultats del 21-D és alt per a Junts per Catalunya, ERC i la CUP: provocaria noves eleccions -possiblement el 3 de juny- i faria entrar el procés en una fase crítica. De nou, per tant, els partidaris de la República es veuen abocats a arribar a un acord que té en la situació judicial de Carles Puigdemont i Oriol Junqueras un dels principals condicionants.

Investidura 2012

Artur Mas va decidir avançar les eleccions després de la gran manifestació del setembre del 2012 i de la negativa de Mariano Rajoy al pacte fiscal. Aspirava a una majoria "excepcional" per governar el procés, però va perdre 12 diputats -CiU es va quedar amb 50 representants al Parlament- mentre l'ERC d'Oriol Junqueras es va enfilar fins als 21. Els republicans van optar per quedar fora del Govern, tot i que li donarien suport des de fora. El punt central del pacte que van signar Mas i Junqueras era la consulta, que s'havia de celebrar com a molt tard a finals del 2014. L'acord també incloïa la creació de nous impostos i taxes i el compromís de revertir les retallades que CiU havia impulsat amb el suport del PP durant l'anterior legislatura. No va ser una negociació senzilla, tenint en compte que Unió -aleshores federada amb CDC- no veia amb bons ulls cap acceleració del procés.

Punt estrella de la legislatura, la seva celebració va centrar bona part de les converses entre partits a mida que s'havia de concretar el full de ruta. Primer es va haver d'acordar la data i el contingut -amb pregunta doble per afermar el suport d'Unió i d'ICV-EUiA- i, amb el pas del temps, calia tirar endavant els preparatius. L'agost del 2014, en una reunió a Palau, Mas va plantejar per primera vegada a Junqueras la possibilitat renunciar a la consulta i celebrar eleccions plebiscitàries amb una llista conjunta entre CDC i ERC, però el 9-N es va mantenir. Després de la prohibició del Tribunal Constitucional, el llavors president va posar en marxa un procés de participació sense valor jurídic que va sumar 2,35 milions de votants. Això li ha acabat costant una inhabilitació i un plet al Tribunal de Comptes, que ja li ha embargat la casa.



Cap al 27-S

Després del 9-N, l'independentisme polític va viure algun dels moments més tensos. Mas volia celebrar eleccions el març del 2015 amb una llista unitària àmplia, mentre que Junqueras preferia llistes separades. Així ho van fer públic a través de dues conferències que van gaudir de molt interès mediàtic. Finalment, els dos dirigents, amb l'ajuda de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC), Òmnium Cultural i l'Associació de Municipis per la Independència (AMI), van consensuar celebrar comicis plebiscitaris el 27 de setembre del 2015 amb candidatures diferents. Al cap de pocs mesos, però, aquesta última condició acabaria mutant en Junts pel Sí.

Junts pel Sí

A mitjans de juny del 2015, Convergència va decidir trencar amb Unió després que els democristians s'apartessin del full de ruta independentista. Uns dies després, Mas va fer una conferència a Molins de Rei en què instava la societat civil a bastir una llista unitària per anar a les eleccions del 27-S, fins i tot -deia- sense la seva presència. Al cap de dues setmanes, després de pressions creuades i molta insistència, el president de la Generalitat va sortir-se'n amb la seva: CDC i ERC anirien juntes a les eleccions dins d'una candidatura en la qual figurarien Carme Forcadell, presidenta de l'ANC, i Muriel Casals, la seva homòloga a Òmnium. La candidatura la lideraria Raül Romeva, exeurodiputat d'ICV, i obtindria una victòria folgada -però insuficient- als comicis del mes de setembre.



Puigdemont irromp

El resultat va ser insuficient per a Junts pel Sí perquè va passar a dependre de la CUP, que feia valer els 10 diputats obtinguts a les urnes. L'endemà de les eleccions van començar unes negociacions per tirar endavant la legislatura que topaven amb un escull evident: la investidura de Mas. Els anticapitalistes, després de seguir una cadena de processos interns molt igualats, van decidir no fer costat al candidat de Junts pel Sí. Quan la legislatura semblava que s'abocava al fracàs d'unes noves eleccions, Mas va fer un "pas al costat" i va cedir el testimoni a l'alcalde de Girona, Carles Puigdemont, que havia participat en part de les negociacions com a president de l'AMI. Hi havia Parlament i hi havia Govern, però les turbulències no trigarien a arribar.

Pressupostos tombats

A la CUP no li van agradar els primers pressupostos presentats pel vicepresident Junqueras perquè no incloïen les seves demandes -com ara apujar l'IRPF a les rendes més altes- i els va tombar abans de començar el tràmit pressupostari. Va ser en aquell moment quan Puigdemont va anunciar que se sotmetria a una qüestió de confiança per posar la legislatura a zero i redefinir les relacions amb els anticapitalistes.



Qüestió de confiança

"La confiança es té o no es té, no es negocia", deia Puigdemont en les setmanes prèvies al tràmit parlamentari que ell mateix havia invocat. Malgrat això, el president de la Generalitat va mantenir contactes amb diputats de la CUP -Anna Gabriel, Mireia Boya i Benet Salellas- i dirigents del secretariat -Quim Arrufat- per sortejar la qüestió de confiança i aplanar el camí de l'aprovació dels pressupostos per al 2017. L'aposta de Puigdemont pel referèndum va permetre seguir endavant amb la legislatura i reformular la relació amb la CUP, que mantenia una actitud vigilant amb el full de ruta.

Referèndum

Organitzar la votació no va ser senzill, en part pels dubtes existents dins del Govern. A l'abril, per exemple, el soroll que envoltava l'executiu va obligar els consellers i alts càrrecs a signar un document de compromís amb la votació per tal d'exhibir unitat. Abans d'emprendre la recta final, però, Puigdemont va prescindir de cinc membres de l'executiu: Jordi Baiget, Neus Munté, Meritxell Ruiz, Jordi Jané i Joan Vidal de Ciurana. La negociació per posar data i pregunta al referèndum no va ser complicada, i la inclusió del terme República també es va fer per acostar el món dels "comuns". L'organització va tenir components més punxeguts, i es va debatre especialment dins l'anomenat Estat Major del procés. Al final hi va haver urnes i paperetes, i també una repressió policial sense precedents per evitar que els catalans votessin en el referèndum.

21-D

El referèndum i la declaració de la independència van comportar que Mariano Rajoy apliqués l'article 155, cessés el Govern i convoqués eleccions per al 21 de desembre. El PDECat va proposar una llista àmplia del sobiranisme que va ser rebutjada per ERC i per la CUP. Puigdemont, que en un primer moment va apostar per una agrupació d'electors que superés les sigles de partit, finalment va bastir Junts per Catalunya, una candidatura presidencialista amb el suport logístic, tècnic i econòmic del PDECat. El resultat, tot i la victòria de Ciutadans, ha estat satisfactori per a l'independentisme, que ha aconseguit 70 escons i un 47,5% dels vots.



Nova legislatura

Junts per Catalunya, ERC i la CUP ja negocien els aspectes clau de la nova legislatura. El gruix de les converses arrencarà quan es conegui el futur judicial de Puigdemont -a l'exili- i Junqueras -empresonat a Estremera-, tot i que ja es parla del repartiment de carteres al futur Govern i de la composició de la mesa del Parlament. A banda del debat de noms, també cal tractar el full de ruta dels propers anys.

Informa:NACIODIGITAL.CAT (2-1-2018)