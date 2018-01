TRIOMF ESCLATANT DE LA REPÚBLICA A LES URNES

El director de TV3, Vicent Sanchis, ha alertat de la situació crítica que afecta els mitjans públics de la CCMA per la nova llei espanyola que canvia el criteri a l’hora de comptabilitzar la deducció de l’IVA. De resultes d’aquest canvi, ara la Hisenda espanyola reclama als mitjans públics catalans 168 milions d’euros, cosa que fa perillar la continuïtat de tots els programes de TV3. ‘És un míssil dirigit contra la línia de flotació dels mitjans de comunicació públics’, ha dit Sanchis en una entrevista a Catalunya Ràdio. ‘La continuïtat de “Polònia” no és garantida; no hi ha garantida la continuïtat de res. A partir del juny tot deixa de continuar. Només tindrem pressupost per a la nostra producció interna. No hi ha garantit res a ningú, i convé que ens espavilem’, ha dit.

Sanchis ha afegit: ‘A molts organismes i empreses culturals que rebien subvencions públiques, l’agència tributària els demana una part de l’IVA des de fa cinc anys. En el nostre cas, 168 milions. Això és un canvi de criteri, i passa al contenciós administratiu. Però el 10 de novembre això es va transformar en llei i ja no pot ser objecte de recurs. I si no compleixes aquesta llei poden actuar d’una manera molt dràstica. Aquests pagaments signifiquen per a la CCMA més de trenta milions d’euros enguany. I les conseqüències per a TV3 són terribles.’

Per exemple, ja s’ha hagut de suprimir el programa ‘Tarda oberta’, que presentaven Ruth Jiménez i Vador Lladó. ‘Estàvem contents amb el programa, però ens hem trobat obligats a prescindir-ne perquè aquesta restricció brutal de diners ens afecta directament. I això és ara; els mesos vinents s’anirà complicant i arribarà un moment que TV3 només tindrà producció interna pel compliment d’aquesta nova llei.’

De moment, continuarà el programa FAQS, que fins ara havia presentat Ricard Ustrell. ‘Té garantida la continuïtat uns quants mesos més. Treballem amb la productora El Terrat per veure qui pot substituir Ricard Ustrell amb la mateixa solvència i èxit d’audiència. Serà algú extern, en aquest cas. El problema és que d’ací a quatre mesos ens trobarem en el mateix cas; a l’abril, al maig o al juny, sobretot al juliol, l’agost o el setembre, ja no podrà ser. Ja no tindrem recursos per a pagar productores. I passarà que aleshores tot el sector de l’audiovisual català sofrirà.

Informa:VILAWEB.CAT (2-1-2018)