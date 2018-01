TRIOMF ESCLATANT DE LA REPÚBLICA A LES URNES

La cavalcada de Reis de Manresa serà, enguany, la que retransmetrà TV3. És per aquest motiu que Òmnium i ANC, amb la voluntat que tots els espectadors que sintonitzin el canal de televisió en qüestió vegin que la ciutadania de la capital del Bages reclama la llibertat dels presos polítics, insten tots els manresans i bagencs a dur roba o complements de color groc, el color emblema de la lluita contra la repressió de l'estat espanyol.

Les dues entitats sobiranistes expliquen a NacióDigital que "en cap cas volem entorpir la marxa de la cavalcada". És per això que han decidit que, perquè les càmeres de TV3 captin amb més potència la iniciativa ("durant el recorregut estaran més pendents de les carrosses i dels infants", exposen) l'acció es durà a terme, sobretot, a la plaça Major, que és on finalitza la cavalcada. "Si en aquell punt tothom va de groc o porta algun complement d'aquest color, quedarà molt més palesa la nostra voluntat", afirmen. En la mateixa línia recorden que, igual que s'ha fet durant tots aquests dies, a les set de la tarda es tocarà El Cant dels Ocells a la mateixa plaça.

El prec arriba un any després de la polèmica que va suscitar la crida de l'ANC i Òmnium per a la cavalcada que TV3 va retransmetre l'any passat des de Vic, quan van demanar rebre els Reis d'Orient amb fanalets amb l'estelada. Aleshores, l'unionisme va carregar contra aquesta petició i fins i tot Societat Civil Catalana va demanar la suspensió de l'emissió.

