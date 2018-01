TRIOMF ESCLATANT DE LA REPÚBLICA A LES URNES

E Comitè de Solidaritat de la Catalunya Nord torna amb una nova venda d’urnes de l’1-O. Com en l'anterior ocasió, es farà per solidaritat amb les famílies dels presos i exiliats independentistes. “Tots els diners recollits aniran a la caixa de solidaritat que hem constituït a Catalunya Nord”, afirmen des de l’organització a través d’un comunicat.

L'acte tindrà lloc al monestir de Sant Miquel de Cuixà, que torna a acollir la venda el dia 4 de gener, de les 14 hores a les 16 hores. La plataforma disposa d’alguns centenars d'urnes de les 6.000 que es van comprar per al referèndum i que es van deixar de reserva.

Ara bé, només es posaran a la venda 200 urnes, que se cediran per un mínim de 50 euros i amb un màxim de 3 urnes per persona. També es podran adquirir les brides que tancaven les urnes, per 10 euros la unitat. “Les brides són també les originals, les que tancaven les urnes, les que obren les portes a la República; porten la data de l’1-O.”

La primera venda, fa 15 dies, va permetre recaptar uns 5.000 euros.

Per a més informació, hi ha habilitat el correu electrònic:

Informa:RACOCATALA.CAT (2-1-2018)