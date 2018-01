TRIOMF ESCLATANT DE LA REPÚBLICA A LES URNES

Un veí de Porqueres ha començat aquest dimarts una protesta a títol individual per demanar l'alliberament dels "presos polítics" davant de l'Ajuntament de Banyoles. Amb una pancarta on deia 'llibertat' i una cinta groga penjada al coll, s'ha estat durant una hora a aquest emplaçament.

Cada dia repetirà aquest gest i hi sumarà un minut més. "Estic trist per les circumstàncies polítiques per les que passem; voldria que s'acabés d'una vegada la repressió i que els que estan empresonats tornessin a casa i també els que estan a l'exili", ha explicat Josep a l'ACN. L'home, que està jubilat, afirma que aquest és el "granet de sorra" que vol aportar, esperonat per altres iniciatives com la dels Avis i Àvies per la Llibertat de Reu. I anima a altres persones a que l'acompanyin.

Informa:RACOCATALA.CAT (2-1-2018)