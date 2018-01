TRIOMF ESCLATANT DE LA REPÚBLICA A LES URNES

L'organització política de l'esquerra independentista Endavant opina que, després del 21-D, no hi ha la "correlació de forces suficient", ni respecte l'Estat ni en el si de l'independentisme, per a transformar la "victòria electoral" i la "majoria social" en una "República independent". En un comunicat on valora els resultats dels comicis, l'organització propera a la CUP demana al president destituït, Carles Puigdemont, que concreti "com pretén materialitzar" la independència, en cas de ser investit president de la Generalitat. A més, Endavant també pregunta al cap de llista de Junts per Catalunya si mantindrà la via unilateral per materialitzar la República o bé apostarà per gestionar l'autonomia i mantenir l'enfrontament polític amb l'Estat en vista a "forçar un procés de negociació".

Endavant considera que després del 21-D hi ha una majoria social "contrastada" partidària de l'independentisme, però alhora constata que el projecte rupturista continua tenint "el mateix problema que es va plantejar el 27 d'octubre", en referència al dia que es va proclamar la independència. Així doncs, Endavant creu que Puigdemont ha de concretar el seu full de ruta de forma "pública i transparent". "Ja no val demanar confiança cega a un poble que ha posat el seu cos per a defensar els seus drets fonamentals", afegeix en el comunicat. En aquesta línia, l'organització de l'esquerra independentista constata que sense totes aquestes respostes no es pot parlar de "Govern republicà".

De fet, Endavant també vol que Puigdemont expliqui si planteja que el procés constituent només es podria fer "després de la ruptura", o bé si vol convertir aquest en un "debat polític col·lectiu sense traducció efectiva directa en el marc d’una gestió autonòmica".

Autocrítica

Endavant també fa autocrítica en el seu comunicat. Tot i que rebutja el discurs que "culpabilitza" l'independentisme, i la CUP en particular, de la pujada de Cs, l'organització anticapitalista admet que els dels cupaires són uns "mals resultats". "La nostra posició determinant en l'articulació de majories parlamentàries ha perdut força i ventall de possibilitats", constata el text, que lamenta que la CUP-Crida Constituent no hagi pogut arribar a nous segments de l'electoral situats fora del bloc independentista.

Informa:ARA.CAT (2-1-2018)