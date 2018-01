AHIR COM AVUI: LA SEMPITERNA LLUITA DE CASTELLA CONTRA CATALUNYA

La presidenta del Parlament, Carme Forcadell, ha comunicat a la direcció d'ERC que no vol repetir en el càrrec, segons ha informat 8TV. Fonts pròximes a Forcadell no ho han descartat, però han matisat que encara ho està valorant. El nou legislatiu català es constituirà el pròxim 17 de gener, i la primera actuació serà escollir el president o presidenta de la cambra i els membres de la Mesa.

Forcadell estudia preservar-se per a la seva defensa jurídica, després que va ser imputada per l'Audiència Nacional per haver permès la votació a la cambra de les lleis de desconnexió i la declaració d'independència. A conseqüència d'això va passar una nit a la presó d'Alcalá Meco.

Junts per Catalunya havia proposat que Forcadell repetís com a presidenta, per seguir amb els mateixos representants polítics que abans de l'aplicació de l'article 155. ERC també volia que Forcadell seguís de presidenta. Però tot indica que correspondrà al partit republicà indicar qui serà el substitut de l'expresidenta de l'ANC, perquè primarà la seva decisió personal.

ELNACIONAL:CAT (3-1-2018)