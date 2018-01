AHIR COM AVUI: LA SEMPITERNA LLUITA DE CASTELLA CONTRA CATALUNYA

El cronòmetre continua avançant, però encara no hi ha acord entre els dos principals partits independentistes sobre la presidència de la mesa del parlament i encara no s’ha començat a parlar de la investidura i de la configuració del govern. Aquest és el resultat de la trobada que han mantingut a Brussel·les el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, i una delegació d’ERC, encapçalada pel secretari d’Economia, Pere Aragonès, i de la qual també formaven part el diputat Roger Torrent i Jordi Bacardit, cap de gabinet de la secretària general d’ERC, Marta Rovira, que no hi ha pogut assistir per motius de salut. Per part de Junts per Catalunya, a més del president, hi ha assistit bona part del seu equip de col·laboradors més directes: Elsa Artadi, Jaume Clotet, Eduard Pujol i Damià Calvet. Aquesta tarda tornaven cap a Barcelona amb la sensació que s’havia avançat poc, però amb la tranquil·litat que les reunions continuarien a la capital catalana aquesta mateixa setmana i la convicció que finalment hi hauria acord.

El tema de la presidència de la mesa és el més urgent perquè el ple és previst per al 17 de gener, data fixada per Rajoy per a fer avançar el cronòmetre. Hi ha acord sobre el repartiment de les places, amb dues per a JxCat, dues per a ERC, dues per a Ciutadans i una per al PSC. Per tant, en quedarien fora Catalunya En Comú i la CUP. Tot i que s’havia explorat la incorporació dels comuns a canvi d’un vot favorable seu a la investidura de la presidenta, o del president, de la cambra, això ha quedat descartat, de la mateixa manera que s’ha descartat que una de les quatre places que corresponen als partits independentistes s’adjudiqui a la CUP. Tampoc és clar si la presidenta serà Carme Forcadell, que ha demanat al seu partit temps per a reflexionar si continua o no, tot i que té el suport de JxCat. De fet, tothom dóna per fet que no continuarà per poder abordar sense entrebancs el procés judicial que li espera. ERC no ha posat cap nom alternatiu sobre la taula durant les negociacions a Brussel·les, tot i que algunes fonts situen Carles Mundó com a relleu. Els republicans esperen que Forcadell faci pública la seva decisió oficialment per moure fitxa.

La trobada de Brussel·les tampoc no ha tancat la decisió de quins diputats electes han de dimitir per poder conservar la majoria a la cambra, tot i que algunes fonts apunten que seran els consellers a l’exili: Clara Ponsatí i Lluís Puig, per part de JxCat, i Meritxell Serret i Toni Comín, d’ERC. La suma de JxCat, ERC i la CUP va aconseguir 70 diputats al parlament, però tres són ara com ara a la presó, i cinc a l’exili. Per tant, per garantir-se la majoria, haurien de dimitir quatre diputats, de manera que l’independentisme es quedaria amb 66 escons, un per sobre de la suma improbable però no impossible dels partits del 155 amb els comuns, que són 65 escons. Amb una abstenció dels comuns no caldria que dimitís ningú, però les formacions independentistes ho veuen poc probable, sobretot després dels moviments que han començat els unionistes per a oferir la presidència del parlament als comuns. Un oferiment que, per ara, els comuns rebutgen.

L’únic acord de la trobada de Brussel·les, que ha transcorregut sense tensió malgrat la manca d’acords, és continuar la negociació a Barcelona, en aquest cas ja amb la presència dels consellers Jordi Turull i Josep Rull, per part de JxCat i de Marta Rovira, un cop estigui recuperada. Cal recordar que ni Turull ni Rull no poden viatjar a Brussel·les perquè els van retirar el passaport. L’única qüestió tancada és el guió de les negociacions: primer la mesa, després la investidura i després la configuració del nou govern. Durant la reunió a la capital belga, Puigdemont no ha donat cap pista sobre què pensa fer respecte a la investidura. Els republicans confien que Junqueras surti demà de la presó, però ningú no vol posar la mà al foc sobre què decidirà el Tribunal Suprem espanyol.

Informa:VILAWEB.CAT (3-1-2018)