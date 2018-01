FELIPE V VA FER MATAR GENT QUE DUIA LLAÇOS GROCS

El conseller d'Interior i el president de l’ANC, Joaquim Forn i Jordi Sànchez, empresonats a Espanya per la seva implicació amb el referèndum d’autodeterminació, ja s’han registrat com a diputats al Parlament. Segons ha pogut saber El Món, aquest migdia personal del grup parlamentari de Junts per Catalunya ha presentat la credencial de diputat electe que tots dos van assolir en les eleccions del passat 21 de desembre.

D’aquesta manera, el número dos i número set per Barcelona de la llista que encapçalava Carles Puigdemont ja són diputats de la dotzena legislatura. De fet, ara només els queda remetre per via telemàtica la seva declaració de béns.

Sànchez es troba a la presó d’Alcalà Meco de Madrid, per ordre de la Jutgessa Carme Lamela, responsable del Jutjat Central d’Instrucció número Tres de l’Audiència Nacional pels fets del 20 de setembre, perllongada per ordre del magistrat instructor del Tribunal Suprem, Pablo Llarena. El mateix que manté Forn engarjolat a la presó d’Estremera per ordre del magistrat d’instrucció , compartint cel·la amb el vicepresident de la Generalitat Oriol Junqueras.

Els diputats electes ja registrats tenen una nova vista amb el Suprem el proper 11 de gener per tal d’intentar que l’instructor els aixequi la presó incondicional que va dictaminar ja fa gairebé tres mesos. En qualsevol cas, la defensa dels dos presos polítics voldran convèncer al Tribunal Suprem per trobar una fórmula que els permeti fer de diputats i poder assistir a les votacions de la cambra catalana tal i com van decidir els ciutadans de Catalunya el 21D.

