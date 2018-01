FELIPE V VA FER MATAR GENT QUE DUIA LLAÇOS GROCS

El pretès boicot ultra contra el restaurant 1918 Cuina de mar de Vilanova i la Geltrú, propietat de l'actor Toni Albà i de les seves germanes, ha tingut un efecte boomerang. Impulsat per alguns diaris digitals propers a l'extrema dreta, el periodista Hermann Tertsch i diversos usuaris de xarxes socials, amb trucades amenaçadores, insults i coaccions, aquest boicot, que ha acabat en denúncia als Mossos d'Esquadra, ha generat una resposta de suport dels catalans contundent. Malgrat els comentaris negatius que han deixat en webs de reserves de restaurants, aquests ultres no se n'han sortit, perquè el restaurant els Albà, situat al passeig Marítim, 56, continua a la llista dels 10 millors restaurants de Vilanova i la Geltrú. Però a més, s'ha produït una allau de reserves al restaurant, tal i com han confirmat els propietaris a El Món. "Hem duplicat les reserves habituals en una setmana, i aquest migdia tenim ple, més del que correspondria per un dia de festa, i ha vingut gent sense reserva. Alguns no s'han pogut quedar perquè no teníem lloc, però ens han expressat la seva solidaritat", relata la Montserrat Albà, una de les propietàries i germana de l'actor.

I més enllà de l’efecte immediat sobre les reserves, el 1918 Cuina de mar ha rebut més suports: “També hem rebut molts correus electrònics i trucades de gent que simplement ens volia expressar la seva solidaritat, dir-nos que comptem amb ells i que de seguida que puguin vindran al restaurant”, afegeix la Montserrat, que es mostra “molt agraïda i sorpresa” per la reacció al boicot ultra: “Mai ens havíem trobat en una situació tan desagradable com aquesta, i esperem no haver-nos-hi de tornar a trobar, però és reconfortant veure la resposta de la gent”. El restaurant 1918 va obrir el setembre del 2017, després de fer una remodelació del conegut Peixerot de Vilanova.

Des que Toni Albà va fer un vers en què es podia entendre que deia "mala puta" a la líder de Cs a Catalunya, Inés Arrimadas, que diversos usuaris de xarxes socials i alguns diaris digitals de l'òrbita de l'extrema dreta, com OkDiario i Estrella Digital, promouen una campanya de boicot al restaurant, assegurant que el menjar és de mala qualitat, i demanant que es puntuï negativament als webs que recomanen restaurants. De fet, el 1918 va obrir el setembre del 2017, després de fer una remodelació del conegut Peixerot de Vilanova. És per aquesta raó que els usuaris espanyolistes fan una crida perquè ningú no vagi al restaurant i els facin tancar.

El restaurant remarca que "respectem els gustos i opinions de tothom i, per damunt de tot, la llibertat d’expressió. Però no admetem de cap de les maneres que ningú que no hagi tastat la nostra cuina opinió de manera tan malintencionada i pretengui desprestigiar-nos com ho estan fent".

Informa:ELMON.CAT (3-1-2018)