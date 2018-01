FELIPE V VA FER MATAR GENT QUE DUIA LLAÇOS GROCS

L'ANC ha convocat per aquest dijous a les 20 hores diverses concentracions ciutadanes per donar "tot al força i tot el suport" a Oriol Junqueras. El vicepresident cessat està citat aquest dijous pel Tribunal Suprem, que revisarà la seva situació de presó preventiva a petició de l'advocat de la defensa. Destaca la concentració a la plaça de la vila de Sant Vicenç dels Horts, la localitat de Junqueras. Però l'ANC també ha estès la convocatòria a totes les places dels ajuntaments de capitals de comarca. Junqueras fa dos mesos que és a la presó d'Estremera acusat dels delictes de rebel·lió, sedició i malversació de fons.envolguda, benvolgut,

D'altra banda, l'ANC ha publicat una carta als associats per dir que:

" Recordem on érem l'1 de gener de l'any 2017. El Govern i la majoria del Parlament s'havien compromès en el referèndum ("o referèndum o referèndum", havia dit el president Puigdemont al setembre). L'Estat començava la seva reacció per mitjà dels seus jutges i fiscals: al febrer, ja vam tenir els judicis pel 9N. Acabat l'any, hem derrotat l'Estat quatre vegades, el 20 de setembre, l'1 d'octubre, el 27 d'octubre i el 21 de desembre, i hem aguantat amb coratge una dura resposta repressiva.

On som ara? Tenim un Govern legítim de la República, vencedor de les eleccions imposades per Rajoy, i conservem la majoria absoluta al Parlament. La independència de Catalunya s'ha convertit en un afer internacional de primera pàgina. Ens hem mantingut en la no-violència i hem estat intel·ligents i forts per superar totes les dificultats per arribar fins a l'organització i la victòria del referèndum; fins a la proclamació de la República, i la mobilització esperançada del novembre i el desembre contra una repressió tirànica.

Recordem les condicions que va exigir l'Assemblea Nacional Catalana la la nit del 21 de desembre des de les Drassanes Reials als tres diputats del Partit Popular:

Retirada de tota la pantomima judicial, que Bèlgica ha posat al descobert.

Alliberament dels presos polítics.

Lliure retorn del Govern a l'exili.

Revocació de l'article 155 i reparació immediata de la desastrosa gestió dels dos mesos de govern ministerial.

Obertura de converses per al desenvolupament de la República Catalana.

Què faran? Primer, escarafalls d'orgull ferit i propaganda, com sempre, fins a la constitució del Parlament i la formació del Govern. És normal que no sàpiguen com han de reaccionar davant d'un resultat que no esperaven (també Pinochet va resistir-se unes setmanes a admetre la victòria de la ciutadania en el referèndum que havia convocat).

La llibertat i la democràcia són una torrentada massa forta perquè la puguin aturar un primer ministre corrupte i un regne en fallida, sense crèdit a Catalunya. Nosaltres seguirem mobilitzats, amb la raó de les urnes, amb la il·lusió i el somriure de sempre, fins que rectifiquin, reparin i restituïm els polítics electes al capdavant de les institucions. Continuarem tenint molta feina, i l'empenta per fer-la.

Molt feliç República 2018! "

Comunicació interna

Assemblea Nacional Catalana (3-1-2018)