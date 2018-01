FELIPE V VA FER MATAR GENT QUE DUIA LLAÇOS GROCS

El viceprimer ministre belga i responsable d'Afers Exteriors, Didier Reynders, ha afirmat aquest dimecres que pertany a la majoria del Parlament decidir qui serà el president del Govern a Catalunya. "Pertany als partits polítics de Catalunya formar un govern un cop s'hagi constituït el Parlament, són els catalans qui han de decidir entre ells quina serà la majoria i quin serà el govern", ha assegurat en declaracions als periodistes. "Quan hi hagi una majoria formada amb un president o presidenta designat per la majoria tindrem l'ocasió d'expressar-nos", ha respost evitant pronunciar-se sobre si Puigdemont s'ha de poder traslladar a Espanya per ser investit president. "Quan hi hagi una majoria formada amb un president o presidenta designat per la majoria tindrem l'ocasió d'expressar-nos però per ara pertany als partits", ha insistit.

Segons ell, un cop això estigui fet potser tindran "una opinió a donar". "Però de moment deixem els responsables polítics catalans expressar-se i prendre ells mateixos les decisions", ha matisat. Reynders ha fet les declaracions des d'Andorra, on s'ha reunit amb la ministra d'Afers Exteriors, Maria Ubach, i el cap de Govern, Antoni Martí.

El ministre belga ha afegit també que si s'opta per l'autonomia de Catalunya és "perquè ho decideixen ells [els diputats electes]" i que Bèlgica no intervé en cap cas."En primer lloc crec que en les eleccions a Catalunya hi ha un partit o formació política que ha obtingut diputats al Parlament, és a aquest a qui li correspon formar govern i dir qui ha d'exercir una responsabilitat al capdavant", ha dit sobre el govern que surti arran dels resultats del 21-D. També ha recordat que Bèlgica té "l'hàbit" de negociar per formar coalicions. "He vist que és el cas potser a Espanya, al País Basc o Alemanya, s'assembla també al cas de Catalunya", ha apuntat.

Informa:NACIODIGITAL.CAT (4-1-2018)