FELIPE V VA FER MATAR GENT QUE DUIA LLAÇOS GROCS

El vice president Oriol Junqueras, ha parlat davant el Tribunal Suprem. Ha fet ús de l'últim torn de paraula per defensar que si surt en llibertat no hi ha risc de reiteració.

I per això Junqueras ha afirmat davant el tribunal de la sala penal que ha de resoldre el seu recurs d'apel·lació que té una aposta pel diàleg i la bilaterialitat que s'ha materialitzat en la campanya i el programa d’ERC.

El vice president, en presó des del 2 de novembre, "s’ha ratificat en aquest compromís personal demostrat en la seva trajectoria política basat en les seves conviccions morals", ha dit el seu advocat Andreu Van den Eynde a la sortida de la vista. I ha remarcat que Juqueras ha defensat l'acatament de les vies pacífiques.

El vice president ha argumentat el seu dret a llibertat, de representació política i a defensar-se amb garanties. Oriol Junqueras s'ha presentat davant el tribunal com un "home de pau" i creient, per tal de guanyar la confiança i els arguments per poder sortir de la presó d'Estremera on fa 63 dies que està tancat.

Encara no hi ha cap decisió del Tribunal Suprem sobre si deixa o no en llibertat provisional el vice president. Ho decidirà en les properes hores.



La Fiscalia fa ja el judici

Obviament la Fiscalia ha demanat que es mantingui Oriol Junqueras a la presó. I ho ha fet amb arguments ja de judici, entrant en el fons dels delictes.

I la vista d'avui només era per decidir una qüestió de forma. Per decidir si es manté una mesura cautelar. Si encara hi ha el risc que el 2 de novembre va argumentar la magistrada de l'Audiència Nacional, Carmen Lamela, de reiteració delictiva i fugida.

El Ministeri Públic ha expressat la seva desconfiança en que Oriol Junqueras pugui exercir la seva tasca política.

L'advocat del vice president, Andreu Van den Eynde, encara té confiança en que el Suprem valori la posada en llibertat de Junqueras i ha qualificat de "vista profitosa" la compareixença d'avui, "en que si la sala entén que no es l'avançament del judici entrarà a valorar els nostres arguments".

Van den Eynde ha lamentat que el tema política estigui "prenyant tot el discurs", i espera conèixer en les properes hores la decisió del Tribunal que avui ha tingut un gest amb el vice president, otorgant-li un últim torn de paraula durant la vista .

Informa:ELNACIONAL.CAT (4-1-2018)