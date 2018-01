FELIPE V VA FER MATAR GENT QUE DUIA LLAÇOS GROCS

El cap de llista de la CUP a les eleccions del 21-D, Carles Riera, ha avisat aquest dijous que no estan disposats a investir un president que faci “política autonòmica”.

El candidat ha subratllat en una entrevista a El matí de Catalunya Ràdio que a les eleccions del 21 de desembre hi va haver “una victòria del republicanisme i una derrota del 155 i la monarquia”.

Riera ha assenyalat que el Junts per Cat va ser la força més votada del “bloc republicà” i, per tant, respectaran la seva estratègia i la del president Carles Puigdemont. Ara bé, ha volgut deixar clar que no estan disposats “disposats a investir cap instància que faci política autonòmica. Aquí no ens hi trobaran”. “Per investir un govern republicà nosaltres hi serem”, ha afegit.

El diputat electe de la CUP ha indicat que l’important és que el pròxim govern es comprometi a materialitzar la república i que la mesa del Parlament pugui representar la majoria republicana. Aquests són dos dels aspectes que la seva formació negocia amb Junts per Catalunya i ERC per donar suport a la investidura del futur president de la Generalitat, el nom del qual, segons ell, no és una prioritat en aquest moment. “Abans de parlar del com i del qui cal parlar del què. Cal que hi hagi un programa de govern de materialització de la república”, ha dit.

En aquest sentit, ha explicat que les forces independentistes estan en “una primera fase de contactes” i que encara no han arribat a cap acord. Riera ha confirmat que ahir dimecres es van reunir amb Junts per Catalunya a Brussel·les però no amb ERC. Riera ha precisat que de moment els contactes han estat bilaterals i que “la reunió entre les tres parts no s’ha produït”.

El diputat electe ha criticat que l’Estat no hagi retriat l’aplicació de l’article 155 a Catalunya després del resultat del 21-D i ha afirmat que “si el 155 no s’aixeca, hem de desobeir-lo”. “Haurem de tornar a la via unilateral i serà l’Estat qui ens hi abocarà”, ha assenyalat.

Riera ha reiterat que la CUP està “disposada” a assumir qualsevol responsabilitat institucional, tot i que és conscient de la seva força en haver perdut sis escons a l’arc parlamentari. Així mateix, el cap de files de l’esquerra independentista ha apuntat que no és desitjable repetir ni forçar eleccions sinó que l’objectiu és materialitzar la República: “Farem el que estigui a les nostres mans, amb condicions, perquè el que no permetrem és que es faci autonomia i s’acati el 155”, ha sentenciat.

Informa:ELPUNTAVUI.CAT (4-1-2018)

N.de la R.

A veure si la CUP ens deixa de romanços, és dir, de declaracions teòriques i s'implica en la governabilitat del país. Tal com planteja la independència ara mateix vol dir un munt de gent a la presó. Senyors de la CUP, au vinga, cap a la presó falta gent!