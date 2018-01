FELIPE V VA FER MATAR GENT QUE DUIA LLAÇOS GROCS

El president d’Aragó, Javier Lambán, va escollir el monestir de Sixena per felicitar per Nadal els aragonesos i per enviar un maliciós missatge de qui se sent victoriós als derrotats catalans. El socialista Lambán va posar tot cofoi davant del seu botí: les obres que l’11 de desembre la Guàrdia Civil es va endur del Museu de Lleida. Però aquesta postal nadalenca, molt criticada inclús per experts en patrimoni de la comunitat veïna pel descarat ús polític que s’està fent del conflicte per la titularitat dels béns del cenobi, pot no ser definitiva. L’èpica es pot transformar en tragèdia des de la lògica dels governants aragonesos. I ho saben.

I és que la batalla judicial per dilucidar la propietat dels controvertits objectes no ha conclòs. Avui es reprèn. Avui els serveis jurídics de la Generalitat presentaran dos recursos al Tribunal Suprem (TS) contra la sentència que va emetre l’Audiència d’Osca el 30 de novembre passat, desfavorable als interessos catalans, en sintonia amb la que va dictar el jutjat de primera instància i instrucció d’aquesta localitat el 2015, que a més va disposar que el trasllat dels 97 objectes disputats s’havia de fer de manera immediata sense esperar el final del recorregut judicial.

Aquesta insòlita pressa és el que ha provocat que les peces, algunes de les quals molt delicades per les diverses vicissituds que van patir al seu lloc d’origen, un monestir que va ser cremat el 1936, ja estiguin a Aragó: les que custodiava el MNAC van fer el viatge voluntari el juliol del 2016, sense cap incident, i les que posseïa el Museu de Lleida van marxar a la força la trista nit de l’11 de desembre, amb indicis que durant el procés d’embalatge i càrrega ja van sofrir alguns desperfectes (de moment es desconeix com les va poder afectar el transport fins al cenobi).

Els lletrats de l’administració catalana han treballat intensament l’escrit que avui entraran al TS (encara ahir l’estaven perfeccionant). En un mateix text argumenten els dos recursos, un de cassació i l’altre per infracció processal. En llenguatge col·loquial vindria a ser un recurs contra el fons i un recurs contra la forma de la sentència.

L’Audiència d’Osca va donar vint dies laborables per presentar aquest document. Els advocats de la Generalitat han triat fer-ho el darrer. Amb la lletra petita de la llei, però, el termini en realitat no vencia fins al dia 16, ja que la defensa catalana havia presentat un escrit d’aclariment d’una sentència que qualifiquen de “confusa”. Tot i que el tribunal no va acceptar aquesta petició, el marge per entrar els recursos es va ampliar.

Sigui com sigui, avui ja estaran en mans del TS. És altament improbable que el ministre de Cultura, Íñigo Méndez de Vigo, conseller de Cultura de facto gràcies als poders que li ha atorgat l’article 155, ordeni retirar-los a l’últim moment, com sí que ha fet en dues ocasions que els serveis jurídics catalans volien intentar frenar el trasllat precipitat de l’11 de desembre. La posició del ministre en tot aquest afer ha estat contradictòria, certament, perquè ha estat una interferència incòmoda en les eleccions del 21 de desembre (fins i tot el PP català estava en contra de la sortida dels béns de Lleida perquè intuïa que podia restar-li vots). En el cas dels recursos al TS, Méndez de Vigo ha deixat clar en diversos fòrums, públics i privats, que compten amb la seva autorització “en respecte a les garanties i drets processals que estableix el sistema jurídic espanyol”.

A Aragó han carregat durament contra el ministre. Lambán li ha arribat a dir “ximple” perquè hauria pogut aplicar el 155 amb més crueltat per deixar Catalunya en una situació d’absoluta indefensió (cosa que la Generalitat òbviament hauria denunciat al Tribunal Constitucional). Té por del Tribunal Suprem, potser? Els advocats catalans sempre han confiat en l’alt tribunal per obtenir la raó.

Lambán s’ha afanyat a celebrar el Nadal amb els béns conquerits en una postal que amagava l’estat deplorable en el qual es troben la major part de dependències del monestir. Les obres, les víctimes de tot plegat.

I les relacions entre Catalunya i Aragó, més tocades que mai. El president aragonès també ha aprofitat les festes per regalar als alcaldes de la demarcació de Lleida un llibre sobre els vincles històrics entre les dues comunitats amb un pròleg seu en el qual s’acarnissa amb el “separatisme”. La majoria de polítics locals, indignats, l’hi han retornat.

Informa:ELPUNTAVUI.CAT (4-1-2018)