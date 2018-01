FELIPE V VA FER MATAR GENT QUE DUIA LLAÇOS GROCS

La selecció argentina ha decidit instal·lar-se a Catalunya per preparar el Mundial de Rússia. El combinat albiceleste passarà els dies previs al Mundial a Barcelona i s'entrenarà a la Ciutat Esportiva Joan Gamper, els headquarters del Barça i de Messi durant la resta de l'any. Argentina s'instal·larà l'1 de juny a Barcelona i realitzarà un 'stage' de vuit dies d'entrenaments als terrenys de joc de Sant Joan Despí per conjurar-se de cara a la fita mundialista, possiblement la darrera de Leo Messi. Jorge Sampaoli ha escollit el nostre país per preparar la cita més important de la carrera de Messi. El 'pelao' ha decidit prioritzar la comoditat de tots aquells jugadors del combinat sudamericà que juguen a Europa i vol generar tot el confort possible al voltant de la seva estrella, Leo Messi, perquè torni a portar l'Argentina fins a la final del món.

A part, alts càrrecs de l'AFA (Associació Argentina de Futbol) consultats, expliquen que treballen per organitzar un partit amistós al mes de juny a la ciutat de Barcelona. El rival està encara per decidir. Tot i que s'havia obert l'opció de jugar contra la selecció de Catalunya, com va explicar el president de la Federació Catalana de Futbol, Andreu Subies, a Catalunya Ràdio, Argentina prefereix un rival de "més entitat". La selecció amb la que es negocia aquest partit amistós és Israel. S'han de polir detalls, el principal, la ubicació. L'AFA vol que es jugui al Camp Nou però també existeix l'opció que aquest matx es disputi com a "visitant", a Israel. Si la voluntat de l'AFA es compleix, Messi jugaria el darrer partit preparatori pel Mundial de Rússia a casa, a Barcelona.

L'AFA també treballa i negocia amb la Federació Espanyola de Futbol per jugar un amistós a Madrid, al mes de març, concretament el dia 27. L'escenari escollit és el Wanda Metropolitano i aquest partit de renom internacional pot oficialitzar-se en els pròxims dies. Això serà a la propera aturada de seleccions. S'havia especulat amb l'opció que aquest partit es jugués al juny al Camp Nou però membres de la mateixa AFA descarten aquesta opció a aquest diari, tot remarcant l'opció de jugar a Barcelona, al juny, contra Israel. El combinat argentí ha escollit Catalunya per preparar l'assalt al gran repte de Messi: convertir-se, d'una vegada per totes, en campió del món.

Informa:ELNACIONAL.CAT (4-1-2018)

N.de la R.

Sempre és agradable que una selecció com l'Argentina ultimi la preparació pel Mundial a Catalunya. Ara bé no és de rebut que no vulgui enfrontar-se a Catalunya perquè vol rivals de més "entitat". Mira que bé! Aquí el Barça sí que hi hauria d'intevenir i fer-los veure que si els deixa les instal·lacions seria lògic un gest per part dels argentins. Deixarem passar aquesta oportunitat? Hem d'anar sempre aumb un lluri a la mà i que ens donin pel sac?