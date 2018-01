FELIPE V VA FER MATAR GENT QUE DUIA LLAÇOS GROCS

No hi ha pla B. Junts per Catalunya descarta qualsevol alternativa que no sigui la investidura de Carles Puigdemont. Així ho assegura en l’argumentari que ha fet arribar als membres de la candidatura, i que també ha fet arribar als mitjans de comunicació. La direcció del grup insisteix que qualsevol altre escenari equivaldria a acceptar el 155 imposat per Madrid. I també fa valer la seva victòria dins del bloc republicà per davant d'ERC: “En aquesta legislatura no hi ha cap majoria alternativa que no passi per JuntsxCat”. JxCAT ha difòs aquest argumentari després que, el dia en què Junqueras declarava al Suprem amb l'objectiu d'aconseguir la seva llibertat, alguns dirigents d'ERC parlaven de pla B si Puigdemont continua a l'exili. Va ser Gabriel Rufián qui va dir que el vicepresident Junqueras podria assumir la investidura si el cap de l'executiu no pot tornar de Brussel·les. "No podem tenir un president per Skype", va dir. Amb tot, de manera oficial ERC manté que cal intentar investir Puigdmeont.

Sense referir-se explícitament a Rufián, el text de JxCAT insisteix que “no caurem en la trampa que està fomentant l’estat espanyol d’enfrontar el president i el vicepresident, Junts per Catalunya i ERC”. És per això que demana als membres de la candidatura que quedin al marge de les especulacions: “JxCAT només té un pla. I qualsevol altre és acceptar el 155”. Per aconseguir que Puigdemont torni al Palau de la Generalitat, JxCAT planteja una “estratègia de treball conjunta” amb els partits contraris al 155, és a dir, que hi inclou els Comuns. “Acceptar la democràcia és acceptar que l’independentisme ha obtingut 70 diputats i el bloc democràtic ha obtingut 78 diputats”, s’assegura en el text. També es comunica als diputats que la direcció del grup ja ha tingut reunions amb ERC i CUP i que també mantindrà contactes amb la coalició de Xavier Domènech.

Pel que fa a la negociació, JxCAT es mostra convençut que hi haurà acord per a la investidura de Puigdemont, perquè és “la conseqüència” dels resultats del 21-D. I insisteix que qui ha d’explicar com es dóna compliment al mandat dels catalans és Mariano Rajoy. “És Madrid que ha de posar fi al 155, posar fi al cop d’estat que va dur a terme. Alhora, insistim que cal respectar els drets polítics de tots els diputats”.

Informa:ELNACIONAL:CAT (5-2-2018)