FELIPE V VA FER MATAR GENT QUE DUIA LLAÇOS GROCS

El portaveu d'ERC, Sergi Sabrià, ha lamentat "profundament" la decisió del Tribunal Suprem (TS) de mantenir la presó provisional al president del seu partit, Oriol Junqueras i ha anunciat que la formació recorrerà a les institucions europees. En una entrevista a l'ACN, Sabrià ha dit però que no els sorprèn aquesta decisió i ha denunciat que jurídicament "no s'aguanta per enlloc".

El republicà també ha apuntat que la presó era revisable i que el mateix Junqueras ha tornat a deixar clar que és "un home de pau i que està disposat a treballat en un relació amb l'Estat per aconseguir els objectius polítics als que ERC mai renunciarà". "No entenem en cap cas la decisió que s'ha pres", ha apuntat. Per això, ha explicat que continuaran "batallant" davant del Tribunal Suprem però també ho portarà a instàncies europees per aconseguir que "quan abans millor, Junqueras pugui estar a casa seva amb els seus i fent política" pel país.

D'altra banda, Sabrià espera que el que sí que es pugui fer efectiva és la petició de traslladar Junqueras a una presó catalana. Ha dit que això no satisfà les seves expectatives però sí permetria una millora "importantíssima" de cara a la seva família i a la "garantia" dels seus drets polítics.

Rebuig independentista total

Rebuig total de la classe política independentista a la decisió del Tribunal Suprem de mantenir el vicepresident en funcions, Oriol Junqueras, a la presó. Diverses cares visibles de la política independentista no han trigat a reaccionar davant la polèmica decisió, que torna a deixar la mà dreta del president Puigdemont entre reixes després de passar dos mesos empresonat.

El president en funcions, Carles Puigdemont, ha assegurat que la decisió del Suprem de mantenir Junqueras a presó demostra que el vicepresident i la resta d'empresonats ja no són presos polítics, si no més aviat "ostatges". El cap de l'executiu català ha posat de relleu que la decisió s'ha produït tot i que l'aposta del Govern, segons considera, ha estat "la via pacífica i el diàleg".

Des d'ERC les reaccions no s'han fet esperar i un dels més contudents ha estat el diputat republicà al Congrés Gabriel Rufián qui considera que mantenir l'empresonament suposa una vulneració dels Drets Humans. "Carcelers, algun dia us veurem davant un tribunal internacional de Drets Humans", ha exposat Rufián en un missatge clarament dirigit al govern de Mariano Rajoy.

La resta de l'esquerra independentista també s'ha solidaritzat amb el vicepresident en funcions. L'expodemista Albano-Dante Fachin, que ha assenyalat que la decisió mostra que "s'estan violant els drets de tots i totes. A Catalunya i a la resta de l'Estat", ha exposat Fachin, que ha exigit als partits de l'esquerra espanyola una reacció immediata. En la mateixa línia s'ha expressat el cupaire David Fernández, que ha assegurat que l'executiu espanyol "imposa per les ordres el que mai guanyen a les urnes".

Per la seva banda, la també cupaire Mireia Boya ha posat l'ull en l'acord unànime dels jutges a l'hora de prendre la decisió i els ha respòs amb una breu però contundent afirmació: "Nosaltres també per unanimitat seguiment exigint la llibertat dels presos polítics".

Informa:ELMON.CAT (5-1-2018)