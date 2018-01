FELIPE V VA FER MATAR GENT QUE DUIA LLAÇOS GROCS

Per Ramon Serra, editor

Tornem-hi amb aquesta cancó enfadosa que es repeteix cada dos per tres i, pel que sembla, ningú és capaç de replicar-la com cal. Ara diuen que Messi ha establert una clàusula en el contracte en el sentit de poder rescindir-lo si Catalunya és independent i el Barça no juga en una Lliga important com l'espanyola, la francesa, l'anglesa o l'alemanya. El sector d'estudiar l'esport en una Catalunya independent va deixar sense lligar el futur paper del Barça i, de retruc, el dels altres equips catalans. Però és evident que el Barça n'és el timó. I és que anar amb un lliri a la mà pot tenir greus conseqüències.

La gent d'aquí es pensava que en cas d'independència els equips catalans podrien continuar a les lliges espanyoles. Doncs,no: gairebé segur que serien expulsats. Certament pel que fa als drets televisats del Barça els espanyols perderien molts milions, però tant els fa. Prefereixen quedar cecs si nosaltres ja perdem un ull. Són així. Aleshores el Barça podria inscriure's a la Lliga francesa , per exemple,si hem de fer cas del botifler Valls. Potser ara renegarà d'haver dit això.

Una Lliga europa de clubs seria la solució ideal. De fet per fortuna ja la temim al bàsquet. Però al futbol les coses van molt a poc a poc.

Sento cansar amb comentaris reiteratius com aquest. Però tinc la impressió que la gent s'ho empassa tot. Certament no sembla que Messi en vida futbolística hagi de renunciar al Barça per la independència. Però si arribés el cas, có voldria dir que Cataluna per fi és independent de facto, aleshores el Govern hauria de tancar TOTS els senyals de les televisions españoles que operen al nostre territori com a just dret de rèplica. En aquest torcebraç caldria veure aleshores si els espanyols són tan "orgullosos" i prefererien perdre el mercat català.

Fins a llavors encara haurà de ploure molt, si és que algun dia s'arriba aquesta situació. Però, si us plau, no us acolloniu amb aquestes informacions sobretot perquè el nostre poder els afectarà més del que es pensen si no ens acollonim o anem amb un lliri a la mà.

(5-1-2018)